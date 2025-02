Economia Setores varejista e atacadista registram alta nas vendas em 2024 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

A economia do Estado mostrou sinais de recuperação após as enchentes de maio de 2024 Foto: Agência Brasil A economia do Estado mostrou sinais de recuperação após as enchentes de maio de 2024. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O setor varejista do Rio Grande do Sul encerrou 2024 com um volume de vendas de R$ 257 bilhões, um crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior. Em dezembro, impulsionado pelas festas de fim de ano, o segmento acumulou R$ 23,5 bilhões em comercializações.

Na análise trimestral, o varejo também apresentou crescimento, com alta de 6,2% nas vendas em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2023.

Os dados foram divulgados na sexta-feira (14) pela Secretaria da Fazenda do RS. O levantamento da Receita Estadual considera documentos fiscais de transações de produtos sujeitos à incidência do ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Atacado

O setor atacadista também fechou 2024 com desempenho positivo. Na comparação anual, o volume de vendas cresceu 3,8%, somando R$ 235 bilhões. O avanço foi ainda mais expressivo na análise trimestral, com alta de 8,4% em relação ao mesmo período de 2023.

A indústria registrou estabilidade no ano, com uma leve retração de 0,3% no volume de vendas. No total, o setor registrou R$ 572,2 bilhões em transações. O último trimestre, no entanto, indicou sinais de recuperação. Na comparação com o mesmo período de 2023, houve um crescimento de 5,8%. Entre os segmentos industriais, destacaram-se tabaco (alta de 20,3%), eletrônicos (13,8%) e combustíveis (10,7%).

Reflexos na economia gaúcha

A economia do Rio Grande do Sul mostrou sinais de recuperação após as enchentes de maio de 2024, segundo análise da Divisão de Estudos Econômico-Tributários da Receita Estadual. A retomada, no entanto, não foi uniforme entre os setores produtivos. A indústria, por exemplo, registrou uma desaceleração no ritmo de crescimento.

Apesar dos desafios, o Estado acumulou um avanço de 4,3% até novembro, conforme o IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), superando a média nacional de 3,8%.

Setores varejista e atacadista registram alta nas vendas em 2024 no Rio Grande do Sul

