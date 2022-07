Política Homem que explodiu bomba com fezes em ato de Lula é preso no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Lula não estava no local no momento da explosão Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula não estava no local no momento da explosão. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

A Polícia Militar prendeu o homem que arremessou um artefato explosivo contendo fezes contra as pessoas que estavam em um ato do pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na Cinelândia, no Centro do Rio, na quinta-feira (07).

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 55 anos, foi autuado por crime de explosão, previsto no Artigo 251 do Código Penal. O delito consiste em “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”. A pena, em caso de condenação, é de três a seis anos de prisão, além de multa. O homem não tinha antecedentes criminais.

A garrafa PET de 2 litros com a bomba foi arremessada por cima do tapume que cercava o perímetro. Dentro da garrafa, havia um líquido marrom, que, segundo militantes, continha fezes. O objeto explodiu ao tocar o chão. Ninguém ficou ferido, mas houve um princípio de tumulto.

Lula ainda não estava no local no momento da ocorrência. Depois, o petista discursou para os apoiadores. “Quando eu era presidente, dizia que era preciso pensar com o coração, não só com a cabeça. E cuidar de quem mais precisa. Não é o rico que mais precisa, é o povo trabalhador, é o pequeno e médio produtor rural, as pessoas que moram nas favelas”, declarou o ex-presidente.

