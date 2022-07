A pesquisa foi feita com base nos dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). (Foto: Divulgação)

A renda dos brasileiros tem sido corroída pela inflação. São poucas as profissões em que o salário médio de contratação não teve queda real no último ano.

Em apenas 12 das 140 ocupações mais relevantes do mercado de trabalho formal, a remuneração média de admissão subiu mais do que a inflação no acumulado em 12 meses, segundo levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

A pesquisa foi feita com base nos dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, a partir da análise das profissões com maior volume de contratações. Juntas, as 140 classificações do recorte são responsáveis, atualmente, por 72% da ocupação do trabalho com carteira assinada no País.

O levantamento comparou a média salarial dos últimos 12 meses encerrados em maio à média dos 12 meses anteriores, descontando da variação a inflação anual de 11,9%, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Entre as poucas exceções de profissões que conseguiram ganhar da inflação, estão ocupações que tiveram alta nas contratações principalmente pelo impacto da pandemia de coronavírus, como as atividades ligadas às áreas de saúde, educação e tecnologia.

No topo do ranking, com ganho de 35,6% acima da inflação em um ano, está o médico clínico, cujo salário médio de contratação nos últimos 12 meses até maio foi de R$ 10.833,65. O grupo das ocupações com valorização inclui também professores, profissionais de TI e de gestão de estoques e vendas.

