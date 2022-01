Polícia Homem que tentava levar para o Uruguai um veículo alugado com documentos falsos é preso em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

O criminoso dirigia um Jeep Renegade Foto: PRF/Divulgação O criminoso dirigia um Jeep Renegade. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do RS, um homem que alugou um veículo com documentos falsos e tentava levá-lo para o Uruguai.

O criminoso, capturado na tarde de terça-feira (18), foi abordado na BR-158. Ele dirigia um Jeep Renegade. O veículo estava com uma restrição por estelionato.

O homem já havia sido preso algumas vezes com carros roubados no Brasil e no Uruguai, segundo a PRF. O veículo será devolvido à locadora.

