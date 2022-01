Porto Alegre Totens de videomonitoramento são instalados no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é aumentar a segurança na região Foto: Mateus Raugust/PMPA O objetivo é aumentar a segurança na região. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre colocou em operação nesta quarta-feira (19) o primeiro totem de videomonitoramento que permitirá aos cidadãos entrar em contato com o Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade) por meio do acionamento de um botão.

Ao todo, dois totens avaliados em R$ 50 mil foram doados ao município pela empresa DGT, especializada no emprego de tecnologia na área da segurança. Eles foram instalados no Largo Glênio Peres, em frente à fonte Talavera de la Reina, e na Praça da Alfândega, entre a Caixa Econômica Federal e o Banrisul.

A expectativa da prefeitura é instalar mais totens no Centro Histórico e ao longo da Orla do Guaíba. A ferramenta já é utilizada em outras cidades brasileiras, como Balneário Camboriú (SC), Angra dos Reis (RJ) e Campinas (SP).

“Com a parceria da iniciativa privada, estamos avançando no monitoramento do Centro Histórico. Segurança pública também é com a prefeitura e estamos trabalhando muito para fazer a nossa parte”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Cada totem é equipado com duas câmeras de alta resolução. Uma, com microfone, permite ao cidadão ser visualizado e se comunicar com a base no Ceic. A segunda é voltada para o monitoramento geral da região. A câmera para atendimento dispõe de sensores de abertura que emitem alerta sonoro em caso de arrombamento. Instalada na parte superior da torre, a segunda câmera conta com tecnologia de visão noturna colorida, com baixa luminosidade, ampliando a abrangência do monitoramento da região.

Por meio do equipamento, considerado ideal para áreas de grande circulação de pessoas, também é possível realizar reconhecimento facial, emitir alertas sonoros e orientações ao público e estabelecer contato direto com os operadores do Ceic.

O totem também conta com um giroflex azul instalado na parte superior da torre, que muda seu estado para piscante assim que o botão é acionado. Da central, o operador poderá avaliar a situação e decidir qual o procedimento mais adequado, tendo condições de acionar guarnições da Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, assim como os serviços do Corpo de Bombeiros Militar, Samu e EPTC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre