Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Durante o assalto, um dos criminosos esfaqueou o joelho da vítima Foto: Divulgação/PMPA Durante o assalto, um dos criminosos esfaqueou o joelho da vítima. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Guarda Municipal prendeu em flagrante, no início da madrugada desta quarta-feira (19), três criminosos que assaltaram um pedestre no Terminal Parobé, no Centro de Porto Alegre.

Após o roubo, o trio fugiu em direção à Praça da Alfândega e foi capturado em uma garagem na rua Caldas Júnior. Durante o assalto, um dos criminosos esfaqueou o joelho da vítima, que é vigilante. O homem entrou em luta corporal com o bandido após se negar a entregar a carteira.

“Nossas patrulhas se tornaram peça fundamental para ampliar a sensação de segurança da população. Dentro das nossas atribuições, a Guarda Municipal vem atuando para contribuir com a Brigada Militar e Polícia Civil no patrulhamento da cidade”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Além da faca utilizada no crime, foram apreendidos com os assaltantes dois pares de tênis e CDs roubados.

