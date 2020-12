Porto Alegre Homens armados mataram duas pessoas durante partida em quadra de futebol na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

A Polícia Civil investiga a motivação do ataque. (Foto: EBC)

Um ataque a tiros cometido por criminosos resultou na morte de dois homens durante uma partida de futsal amador no bairro Jardim Floresta, Zona Norte de Porto Alegre, na noite de sábado (12). Uma terceira pessoa ficou ferida e recebeu atendimento no Hospital Cristo Redentor. Não há informação oficial sobre as identidades das vítimas.

De acordo com informações da Polícia Civil, três homens armados com pistolas invadiram a quadra MMA Sports, localizada na Rua da Graça, e abriram fogo em meio ao pessoal. O ataque aconteceu poucos minutos após o apito inicial da decisão do torneio “Liga Ouro Soccer”, disputada entre as equipes do River Madrid (bairro Rubem Berta) e Boka Braba (da cidade de Alvorada, na Região Metropolitana).

Investigação

Os mortos pelos tiros incluem o técnico de uma das equipes e um homem que assistia ao jogo. Nenhuma linha de investigação foi detalhada até o momento pela Polícia Civil gaúcha – não estão descartadas hipóteses como a de conflito relacionado ao tráfico de drogas. Além da prática esportiva, o local costuma ser utilizado para churrascos e outras confraternizações sociais.

(Marcello Campos)

