Rio Grande do Sul A Polícia Civil já identificou os autores de dois assassinatos no entorno da rodoviária de Vacaria neste fim de semana

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Um dos ataques, na manhã de sábado, matou um homem e feriu outro. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O entorno da estação rodoviária de Vacaria (Região Nordeste do Estado) foi palco, neste fim de semana, de dois assassinatos. Conforme a Polícia Civil gaúcha, os autores de um dos crimes já foram identificados e devem ser ouvidos em breve, ao passo que o suspeito pelo segundo ataque continuava foragido até o final do domingo. As motivações e circunstâncias estão sendo investigadas.

Tudo aconteceu ao longo do sábado, com um intervalo de menos de dez horas entre os incidentes. O primeiro homicídio foi cometido por volta das 9h, quando um homem de 26 anos morreu em frente à rodoviária, atingido por três tiros efetuados pelos ocupantes de um automóvel branco – o corpo da vítima permaneceu estendido no local, coberto por uma lona, à espera da perícia.

Os disparos acabaram acertando também um indivíduo de 40 anos. Ferido apenas de raspão, ele foi atendido em um hospital da região e liberado. Ainda não há informações confirmadas se ele tem algum tipo de ligação com o incidente ou se estava “no lugar errado, na hora errada” e acabou atingido por bala perdida.

Esfaqueamento

Já a segunda morte foi registrada quando o relógio de um bar anexo à estação marcava quase 16h. Segundo testemunhas, um homem de 38 anos foi assassinado a facadas na calçada em frente ao estabelecimento, onde era possível perceber diversas manchas de sangue. O autor é procurado.

(Marcello Campos)

