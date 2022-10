Política Horário das Eleições 2022: veja quando começa e quando termina a votação

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

TSE decidiu unificar horário do pleito em todo o Brasil. (Foto: Reprodução)

Neste domingo (2), acontece o primeiro turno das eleições 2022. Para este ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu uniformizar o horário de votação em todo o Brasil: entre 8h e 17h, no horário de Brasília.

Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar e estão divididos em 5.570 cidades e 496.512 seções eleitorais. Veja aqui como consultar seu local e a ordem de votação.

O território brasileiro possui quatro fusos horários. Veja como ficará o horário em cada região.

– AC e algumas cidades do AM: No Acre e em alguns municípios do Amazonas que possuem o mesmo fuso horário do estado vizinho, a votação tem início às 6h e se encerra às 15h.

As cidades amazonenses que seguirão esse cronograma são: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamarati, Pauini e Lábrea.

– AM, RO, RR, MT e MS: No restante do Amazonas e nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, os eleitores podem votar entre 7h e 16h, no horário local.

– Horário de Brasília: Os cidadãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Tocantins, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe votarão entre 8h e 17h, horário de Brasília.

– Fernando de Noronha: Já em Fernando de Noronha (PE), o pleito tem início às 9h e acaba às 9h, de acordo com o horário local.

Vale destacar que o eleitor que estiver na fila da sua seção eleitoral até a hora limite de encerramento da votação poderá votar.

Com a decisão do TSE de uniformizar o horário de votação, a previsão da Justiça Eleitoral é que os resultados de todos os cargos comecem a ser divulgados a partir das 17h, horário de Brasília. Em eleições anteriores, os dados só começavam a ser divulgados após o recebimento das informações do Acre.

Eleição segura

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, reiterou na noite deste sábado a defesa das urnas eletrônicas e a importância de que as eleições sejam realizadas em paz e harmonia. Segundo ele, a Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável.

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o ministro afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é seguro e auditável, um orgulho nacional.

“Para que haja verdadeira democracia, há necessidade de plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto de cada eleitora e eleitor brasileiros.

E a segurança e liberdade do voto serão efetivadas tanto com a observância do absoluto sigilo do voto, que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pelo respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência ou de coação e pressão por grupos políticos ou econômicos”, declarou Moraes em seu pronunciamento.

