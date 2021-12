Porto Alegre Horários de 12 linhas de ônibus são ampliados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Alterações acontecem a partir desta segunda-feira (20) Foto: Giulian Serafim/PMPA Alterações acontecem a partir desta segunda (20). (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) amplia, a partir desta segunda-feira (20), a oferta no transporte coletivo de Porto Alegre.

As ampliações são anunciadas praticamente todas as semanas para qualificar o atendimento à população. Para definir quais as linhas que têm alterações da tabela horária, o carregamento é analisado diariamente.

Alterações

Linha 179 Serraria – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 76 para 82 viagens, sendo 41 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro em direção ao Centro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 19h10. Primeiro horário saindo do Centro às 6h15 e último horário saindo do Centro às 20h. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) passa de 25 para 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) passa de 31 para 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) passa de 28 para 17 minutos.

Linha 188 Assunção – Ampliação de 14 viagens por dia, passando de 22 para 36 viagens, sendo 18 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã, tarde e no entrepico. Primeiro horário saindo do bairro em direção ao Centro às 6h16 e último horário saindo do bairro às 21h30. Primeiro horário saindo do Centro às 7h06 e último horário saindo do Centro às 22h10. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 48 minutos; intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 1 hora; e intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 56 minutos.

Linhas 281 Campo Novo, 2811 Campo Novo/Morro Agudo, 2812 Campo Novo/Gedeon Leite, R81 Rápida Campo Novo – Ampliação de cinco viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 84 para 89 viagens, sendo 45 bairro ao Centro e 44. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h10 e último horário saindo do bairro às 21h05. Primeiro horário saindo do Centro às 6h e último horário saindo do Centro às 22h05. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 15 minutos.

Linha A81 Alimentadora Campo Novo/Cavalhada – Oferta de 32 viagens por dia, sendo 16 por sentido. Primeiro horário saindo bairro em direção a Dr. Campos Velho às 6h e último horário saindo do bairro às 21h40. Primeiro horário saindo da Dr. Campos Velho às 6h30 e último horário saindo do centro às 23h. Intervalo médio entre as viagens ao longo do dia de 1 hora.

Linha 631 Parque dos Maias – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 130 para 131 viagens, sendo 66 bairro ao Centro e 65. Inclusão do horário das 21h no sentido centro ao bairro. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h05 e último horário saindo do bairro às 23h30. Primeiro horário saindo do Centro às 5h50 e último horário saindo do centro às 0h15. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 10 minutos.

Linhas 494 Rubem Berta/Protásio, 4942 Batista Flores/Rubem Berta, 4944 Rubem Berta/Jardim Ypu/ Domingos – Ampliação de seis viagens por dia, passando de 128 para 134 viagens, sendo 67 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h15 e último horário saindo do bairro às 21h50. Primeiro horário saindo do Centro às 5h55 e último horário saindo do centro às 22h45. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 11 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h ás 19h) de 13 minutos.

Linha 347 Alameda – Ampliação de dez viagens por dia, passando de 118 para 128 viagens, sendo 64 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã, tarde e noite. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h02. Primeiro horário saindo do Centro às 5h55 e último horário saindo do Centro às 22h30. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 16 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 12 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre