Bruno Laux Hospedagem cara: ONU e governo brasileiro tratam de polêmica sobre sede da COP 30

Por Bruno Laux | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











COP 30, em Belém: Hotel sendo construído em Belém. (Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Preços da COP 30

Representantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vão se reunir com o governo brasileiro na próxima quinta-feira para dialogar sobre a organização da COP 30, prevista para novembro, em Belém (PA). Dentre as pautas do encontro, está a alta significativa nos preços de hospedagens da capital paraense, que tem mobilizado países a solicitar a mudança da cidade-sede do evento.

Alfinetada política

Durante discurso em Roraima, nesta sexta-feira, o presidente Lula sugeriu que o ex-presidente Jair Bolsonaro “seja homem” e “responda pelo que fez”. Em provocação ao rival político, o chefe do Planalto lembrou que ele “não teve coragem de passar a faixa” na troca do governo e pediu que o adversário não fique “choramingando pelos cantos”.

Polarização continuada

Cerca de 76% dos entrevistados em uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira afirmam pertencer a um dos “lados” da polarização política do Brasil gerada pela rivalidade entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto 39% sinalizaram estar alinhados com o líder petista, 37% se identificaram como “bolsonaristas”.

Atrito no plenário

O PL moveu junto à Corregedoria da Câmara nesta sexta-feira, em conjunto com o partido NOVO, um requerimento de representação contra a deputada federal Camila Jara (PT-MS) por quebra de decoro parlamentar. As legendas solicitam a suspensão cautelar do mandato da deputada, que acusam de ter agredido “covardemente” o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante uma confusão entre oposição e base no plenário.

Reação nas redes

Desde o início da repercussão do episódio da suposta agressão de Camila Jara (PT-MS) contra Nikolas Ferreira (PL-MG), a deputada federal vem sendo alvo de falas hostis de apoiadores do deputado mineiro nas redes sociais. Além dos ataques em comentários de fotos nas plataformas digitais, a parlamentar relatou no Instagram ter recebido inúmeras mensagens de ódio, com ameaças a ela e a pessoas de seu entorno.

Aposta no precedente

Parlamentares da oposição têm resgatado episódios antigos envolvendo partidos como o PT e o PSOL para tentar driblar punições pela obstrução realizada nesta semana nas Mesas Diretoras da Câmara e do Senado. Congressistas alinhados ao bolsonarismo argumentam que as legendas já realizaram movimentos similares em outros momentos, nos quais as mobilizações foram tratadas como “um ato político legítimo”.

Atuação conjunta

Em meio aos comentários nos bastidores da Câmara sobre o protagonismo do deputado Arthur Lira (PP-AL) nas negociações para o fim da obstrução do plenário por bolsonaristas, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), vem atribuindo a resolução do episódio à atuação conjunta de diferentes lideranças parlamentares. Ainda que reconhecendo a participação de seu antecessor nas discussões, o atual chefe dos deputados destacou que “muitos bombeiros” atuaram para retomar a normalidade.

Extradição em análise

A Justiça italiana agendou para o dia 13 de agosto a nova audiência de análise do pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) apresentado pelo governo brasileiro. Presa em 29 de julho, a parlamentar permanece detida no Instituto Penitenciário de Rebibbia, em Roma, onde deve seguir até o fim do processo.

Comando da Ancine

Indicada pelo Planalto para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Patrícia Barcelos será submetida à sabatina na próxima terça-feira na Comissão de Educação do Senado. Atual diretora de políticas e regulação da educação profissional e tecnológica no MEC, a indicada é graduada em comunicação social, com mestrado em educação, e possui passagem pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos.

Tributação no agro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será ouvido na próxima quarta-feira pela Comissão de Agricultura da Câmara sobre a proposta do governo federal de tributar, a partir de 2026, os rendimentos de novos investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) com alíquota de 5% de IR. Requerido por deputados da oposição, o encontro surge a partir do receio dos parlamentares sobre os potenciais prejuízos da medida ao financiamento da produção agropecuária.

Drones nacionais

Aguarda votação no Senado o projeto do senador Confúcio Moura (MDB-RO) que propõe o incentivo ao uso de drones no território brasileiro. A medida visa ampliar a segurança jurídica a dispositivos do gênero, além de priorizar o desenvolvimento de tecnologia nacional voltada a este tipo de equipamento.

Ferrovias no RS

Cumprindo agendas em Brasília, o vice-governador Gabriel Souza reuniu-se nesta sexta-feira com o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, para dialogar sobre a Malha Sul. O encontro tratou dos avanços na modelagem de concessão e do relatório que está sendo elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre ferrovias, organizado pelo Ministério dos Transportes.

Segurança na Capital

O prefeito Sebastião Melo solicitou ao secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, o reforço de medidas de segurança em Porto Alegre. O incremento, requerido nesta sexta-feira, tem como principal foco demandas relacionadas ao combate ao roubo de fios e cabos, tráfico de drogas e às organizações criminosas, além da tomada de empreendimentos habitacionais.

Regularização patrimonial

Durante visita a Porto Alegre nesta sexta-feira, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, assinou junto ao prefeito Sebastião Melo a formalização da entrega do prédio onde funciona o Centro de Saúde Santa Marta ao Município. A prefeitura afirma que o ato marca a conclusão de um processo histórico de regularização patrimonial, que assegura a permanência dos serviços de saúde no prédio e abre caminho para futuros investimentos na estrutura física e na ampliação da capacidade de atendimento.

Capacitação para proteção

A Defesa Civil da capital gaúcha inicia no próximo dia 14 de agosto a segunda fase de implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil na região do Arquipélago. O processo ocorre após a conclusão da primeira etapa de escutas e visitas às comunidades, focando agora na organização e capacitação de moradores para atuarem junto ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/hospedagem-cara-onu-e-governo-brasileiro-tratam-de-polemica-sobre-sede-da-cop-30/

Hospedagem cara: ONU e governo brasileiro tratam de polêmica sobre sede da COP 30

2025-08-09