Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

O governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta quinta-feira (04) o recebimento da segunda parcela do auxílio financeiro federal destinado às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos para atuação no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

A primeira parcela foi de R$ 49,4 milhões. Agora, o governo do Estado e os municípios gaúchos com gestão plena receberam mais R$ 175,4 milhões, totalizando R$ 224,8 milhões e 235 hospitais beneficiados.

“Quero agradecer à parceria do Ministério da Saúde, que está viabilizando esses recursos tão importantes para os hospitais do Rio Grande do Sul. Os valores ajudarão a fortalecer a nossa rede de atendimento, que já tem dado respostas muito positivas no combate ao coronavírus”, destacou o governador Eduardo Leite ao anunciar os repasses na transmissão pelas redes sociais.

Desse valor da segunda parcela, R$ 92,9 milhões são para o governo do Estado, contemplando 158 hospitais filantrópicos e Santas Casas. Por exemplo, o Hospital São Vicente de Paulo, localizado em Passo Fundo, que é um dos municípios com mais casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, receberá quase R$ 5,7 milhões.

O restante do valor da segunda parcela – R$ 82,6 milhões –, será destinado a 77 hospitais de municípios com gestão plena.

