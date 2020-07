Rio Grande do Sul Hospitais gaúchos recebem R$ 4,4 milhões em emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Secretária Arita se reúne virtualmente com gestores hospitalares e deputados. Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES Secretária Arita se reúne virtualmente com gestores hospitalares e deputados. (Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES) Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES

Dezesseis hospitais gaúchos foram beneficiados com o repasse de R$ 4,4 milhões em emendas parlamentares estaduais e federais. Nesta quinta-feira (23), a secretária Arita Bergmann e diretores da SES (Secretaria da Saúde) se reuniram virtualmente com os gestores hospitalares e deputados para realizar o ato de assinatura dos Termos Aditivos aos contratos com cada uma das instituições contempladas.

A secretária Arita pontuou a celeridade com que os recursos advindos de Brasília são repassados aos serviços na ponta e se convertem em entregas aos cidadãos. “Temos gratidão ao trabalho realizado por todos, nos hospitais, nas Coordenadorias Regionais de Saúde e aqui dentro da Secretaria. Todos estão fazendo todo o possível para dar agilidade a esses processos com muita responsabilidade administrativa”, falou.

A gestora do Hospital Sagrada Família, de São Sebastião do Caí, irmã Agnes Biesdorf, agradeceu o apoio do Estado e dos parlamentares. “Obrigada pelo empenho de todos, para que juntos possamos salvar vidas. Afinal, esta é a nossa missão. É o que dá sentido às nossas vidas. Graças a isso pudemos abrir leitos de UTI aqui”. A secretária-adjunta, Aglaé Regina da Silva, ressaltou a importância da união de esforços e da solidariedade neste momento difícil.

O administrador do Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição, de Piratini, Antônio Laerto de Ávila Farias, também comemorou. “Este recurso veio em boa hora para nos ajudar a atingir os objetivos da instituição. Somos um hospital pequeno, mas atendemos vários municípios da região”, acrescentou.

Confira quais hospitais foram beneficiados:

Barracão – Hospital São Valentim – R$ 200.000,00;

Caiçara – Hospital São Roque – R$ 150.000,00;

Cerro Largo – Hospital de Caridade Serro Azul – R$ 200.000,00;

Chiapetta – Hospital Chiapetta – R$ 150.000,00;

Erval Seco – Hospital de Caridade – R$ 50.000,00;

Estância Velha – Hospital Getúlio Vargas – R$ 100.000,00;

Lagoa Vermelha – Hospital São Paulo – R$ 850.000,00;

Palmeira das Missões – Hospital de Caridade de Palmeira das Missões – R$ 535.734,00;

Piratini – Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição – R$ 1.000.000,00;

Porto Xavier – Hospital Porto Xavier – R$ 251.000,00;

Roca Sales – Sociedade Beneficente Roque Gonzales – R$ 100.000,00;

Santo Ângelo – Hospital Santo Ângelo – R$ 100.000,00;

São Sebastião do Caí – Hospital Sagrada Família – R$ 452.200,00;

Seberi – Fundação Hospitalar Pio XII – R$ 100.000,00;

Tucunduva – Associação Hospitalar Tucunduva e Novo Machado – R$ 100.000,00;

Vera Cruz – Hospital Fundação de Saúde Jacob Plesz – R$ 75.000,00.

