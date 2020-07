Rio Grande do Sul Já passam de 53 mil os casos de coronavírus no Rio Grande do Sul desde o começo da pandemia. Número de óbitos soma quase 1.400

22 de julho de 2020

Vítimas mais recentes listas pela SES tinham idades entre 24 e 90 anos. (Foto: EBC)

Com 3.258 testes positivos acrescentados pelo boletim epidemiológico desta quarta-feira (22), o Rio Grande do Sul chegou a 53.073 casos confirmados de coronavírus em menos de cinco meses desde o começo da pandemia. A estatística divulgada pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) inclui 44.721 (84%) recuperados. Já o total gaúcho de mortes por Covid-19 é de 1.397, das quais 48 constam no documento.

As vítimas mais recentes da doença estão listadas a seguir, por município de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade – a mais nova tinha 24 anos e a mais velha 90 anos. Além do aspecto etário (idosos), a maioria estava internada em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e apresentava outras doenças crônicas. Confira:

– Alegrete (homem, 25 anos);

– Alvorada (homem, 73 anos);

– Arroio dos Ratos (homem, 74 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 24 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 86 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 76 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 52 anos);

– Cachoeirinha (homem, 47 anos);

– Campo Bom (homem, 80 anos);

– Canela (homem, 72 anos);

– Canoas (homem, 45 anos);

– Canoas (homem, 79 anos);

– Canoas (homem, 84 anos);

– Carazinho (mulher, 76 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 85 anos);

– Estância Velha (homem, 74 anos);

– Gravataí (homem, 77 anos);

– Gravataí (homem, 75 anos);

– Gravataí (homem, 45 anos);

– Guaíba (mulher, 71 anos);

– Guaíba (homem, 49 anos);

– Imbé (homem, 56 anos);

– Monte Belo do Sul (homem, 75 anos);

– Passo Fundo (homem, 26 anos);

– Pelotas (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 34 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 48 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Rio Grande (homem, 90 anos);

– Rio Grande (homem, 87 anos);

– Rio Grande (homem, 61 anos);

– Rio Grande (homem, 69 anos);

– Rio Grande (homem, 61 anos);

– Rio Pardo (mulher, 79 anos);

– Santa Maria (mulher, 69 anos);

– Santo Ângelo (homem, 59 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 52 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 40 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 62 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 61 anos);

– Taquara (homem, 81 anos);

– Viamão (homem, 28 anos).

Ranking

Em âmbito estadual, Porto Alegre está no topo da lista de cidades com casos confirmados e mortes por coronavírus: são 6.844 testes positivos e 248 óbitos desde março. Já o segundo lugar em contágios é ocupado atualmente por Passo Fundo (Região Norte), com 3.003 notificações, mas Novo Hamburgo (Vale do Sinos) é a vice-líder no que se refere a perdas humanas, com 72 vítimas.

Surtos

A 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital negou um pedido formal do vereador Valter Nagelstein para que a prefeitura informasse bairros, ruas e comunidades atingidas por surtos de Covid-19.

Essa solicitação já havia sido indeferida pela Justiça, que acolheu os argumentos da PGM (Procuradoria-Geral do Município) de que o direito à informação não pode se sobrepor aos direitos à vida, à saúde e à intimidade dos cidadãos, no âmbito do sigilo das informações pleiteadas na ação do parlamentar.

“Por certo que o ordenamento constitucional democrático assentado no Estado de Direito pressupõe a transparência nos atos do governo, tanto é assim que são divulgadas as informações acerca do coronavírus de forma diária à população”, sublinhou a juíza Marilei Menna. Ao noticiar a decisão, a prefeitura da Capital também mencionou que as informações gerais sobre a pandemia já estão disponíveis na internet, em uma página no site www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

