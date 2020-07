Rio Grande do Sul Hospital de Charqueadas abre dez leitos de UTI para Covid-19 nesta sexta

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Os novos leitos são abertos com os respiradores enviados pelo Ministério da Saúde e receberão habilitação no SUS. Foto: Reprodução/Google Maps Os novos leitos são abertos com os respiradores enviados pelo Ministério da Saúde e receberão habilitação no SUS. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participam, nesta sexta-feira (24), às 14h30min, da abertura dos 10 primeiros leitos de UTI do Hospital de Charqueadas, na região Carbonífera.

Os novos leitos são abertos com os respiradores enviados pelo Ministério da Saúde e receberão habilitação no SUS (Sistema Único de Saúde). Durante a pandemia, serão destinados exclusivamente a casos graves de Covid-19 detectados na população do município e na população privada de liberdade.

O governador e a secretária conhecerão a nova ala sem presença da imprensa.

