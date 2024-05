Notícias Hospital de Campanha de São Leopoldo começa a funcionar com atendimento 24 horas

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Unidade terá capacidade de até 200 atendimentos diários. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde iniciou nesse sábado (18) os atendimentos no hospital de campanha (HCamp) de São Leopoldo, município distante 40 quilômetros de Porto Alegre. Com a abertura do hospital, a pasta passou a operar três hospitais de campanha, considerando os já instalados em Porto Alegre e Canoas. Além desses, outra estrutura será instalada em uma cidade a ser definida.

O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, que está no comando do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) do Rio Grande do Sul, frisa que o funcionamento da estrutura é essencial para a cidade, uma das mais afetadas pelas cheias.

“São Leopoldo foi um dos municípios mais atingidos pelas enchentes. A população aqui é bastante dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) e nós viemos reforçar o atendimento de baixa e média complexidade”, comentou.

A nova estrutura funcionará 100% com recursos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). O hospital, que conta com seis médicos, três enfermeiros e oito técnicos, receberá pacientes 24 horas por dia e tem capacidade para entre 150 e 200 atendimentos diários.

O prefeito do município, Ary Vanazzi, demonstrou preocupação com o possível crescimento da demanda por atendimento nos próximos dias, devido ao aumento do frio e ao contato das pessoas com barro e água, quando do início do retorno para as residências que foram inundadas. O coordenador da Força Nacional do SUS no Estado, Cleber Verona, garantiu que não há prazo estipulado para cessar a presença do HCamp na cidade. Pelo contrário, em caso de necessidade o reforço do Governo Federal poderá ser ampliado.

Assistência

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) ultrapassou 2,2 mil atendimentos no Rio Grande do Sul desde o início das enchentes, em 3 de maio. O volume de atendimentos reflete o pronto investimento do Ministério da Saúde na ampliação das equipes e da rede de assistência.

A maior parte dos atendimentos são estabilização de pressão arterial, diabetes e pequenos traumas. Além disso, as equipes já realizaram até mesmo partos. No início desta semana, em menos de 24 horas, o HCamp de POA realizou 108 atendimentos, sendo 60 consultas e 48 reavaliações. A unidade recebeu pacientes para estabilização, aplicação de medicamentos, triagem de casos, entre outros serviços.

Farmácia Móvel

Durante todo o final de semana, das 8h às 16h, haverá plantão de uma unidade móvel de farmácia em frente à UPA Scharlau. Segundo o secretário Julio Dorneles, quem necessitar de remédios pode solicitar diretamente à farmácia. “Se a pessoa tiver em mãos a receita médica dentro do prazo de validade, pode solicitar o medicamento diretamente à farmácia, mesmo que não tenha passado por atendimento recente”, orienta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/hospital-de-campanha-de-sao-leopoldo-comeca-a-funcionar-com-atendimento-24-horas/

Hospital de Campanha de São Leopoldo começa a funcionar com atendimento 24 horas

2024-05-18