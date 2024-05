Notícias Polícia encontra 53kg de cocaína e crack em estepe de carreta com doações para o RS

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Operação da Polícia Rodoviária Federal foi realizada na rodovia estadual SC-480. (Foto: PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal encontrou nesse sábado (18) cerca de 52kg de cocaína e 1kg de crack em uma carreta que seguia com doações para o Rio Grande do Sul. A droga estava no Oeste Catarinense.

A operação foi feita em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Após troca de informações, as duas forças de segurança interceptaram o veículo na rodovia estadual SC-480, no município de São Domingos. A droga estava no interior do estepe. Os policiais usaram ferramentas para abrir o pneu, onde encontraram dezenas de tabletes de cocaína e crack.

A carreta, com placas de Cascavel (PR), transportava aproximadamente 20 toneladas de donativos, arrecadados de forma correta pela Defesa Civil, no Paraná. O veículo trafegava com credencial de ajuda humanitária expedida pela Defesa Civil do município, e um adesivo com os dizeres “SOS Rio Grande do Sul”.

O motorista, de 39 anos, confessou que entregaria o estepe em um posto de combustível, pouco antes de descarregar as doações no Rio Grande do Sul. Ele foi encaminhado à Polícia Federal em Chapecó (SC), para responder por tráfico de drogas.

A carreta foi apreendida e está sob custódia da PRF em Xanxerê, onde aguarda a chegada de outro veículo para transbordo da carga. Em seguida, os donativos seguirão diretamente para as vítimas da pior tragédia climática do Rio Grande do Sul.

Criminalidade

Em meio ao estado de calamidade enfrentado pelo Rio Grande do Sul, 112 pessoas foram presas no estado por furtos, saques, posse ilegal de armas e crimes sexuais. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado, 43 pessoas foram presas por furto. Outras 41 foram capturadas em abrigos, sendo 13 delas por importunação sexual. Os demais foram detidos por saques, tráfico de drogas ou posse ilegal de armas.

De acordo com secretário de Segurança Pública do estado, Sandro Caron, o governo estadual tem adotado medidas para evitar os crimes. O secretário afirma que embarcações patrulham as ruas de Eldorado do Sul, Canoas e Porto Alegre. O governo de Eduardo Leite (MDB) ainda reforçou a segurança no estado convocando mais de 260 mil policiais civis aposentados.

Catástrofe no RS

Dados publicados nesse sábado (18) pelo governo gaúcho mostram que 2.304.422 pessoas já foram afetadas pela consequências da tragédia socioambiental que atinge 461 municípios gaúchos, desde o final de abril. O balanço também contabiliza 155 mortos, 540.188 pessoas desalojadas e 77.202 em abrigos.

Forças de segurança federais, além do Rio Grande do Sul, de outros estados e voluntários se mobilizam para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas em casa. Ao todo, 82.666 pessoas e 12.215 animais foram resgatados em cidades atingidas pelo mau tempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/policia-encontra-53kg-de-cocaina-e-crack-em-estepe-de-carreta-com-doacoes-para-o-rs/

Polícia encontra 53kg de cocaína e crack em estepe de carreta com doações para o RS

2024-05-18