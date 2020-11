Bem-Estar Hospital de Clínicas de Porto Alegre adota novas medidas de contingência e suspende retomada de atividades

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Foto: Clóvis S. Prates/Divulgação/HCPA

O HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) informa ter registrado, de forma acentuada nos últimos dias, o aumento do volume de pacientes confirmados e suspeitos de Covid-19. Assim, conforme as permanentes avaliações feitas pelo Grupo de Trabalho interno para a preparação do enfrentamento ao coronavírus, o hospital adotou nesta segunda-feira (30) medidas de restrição internas.

O hospital determinou que as atividades que ainda não haviam sido retomadas continuarão suspensas. O Serviço de Ambulatório irá atuar em sintonia com os demais serviços médicos para focar ainda mais em teleconsultas.

Os novos agendamentos de cirurgias foram bloqueados e, nos próximos dias, os procedimentos já agendados serão reavaliados, mantendo-se os que não possam ser adiados. O Clínicas trabalha também para aumentar o número de leitos dedicados à enfermaria Covid-19 e busca reorganizar equipes para reforçar os atendimentos para coronavírus.

Na nota em que divulga as medidas, o HCPA reafirma que “a ação de toda sociedade, cumprindo as medidas de distanciamento, higiene de mãos e uso de máscaras, é fundamental para evitar a circulação do vírus”.

