Bem-Estar Falta de vitaminas e minerais pode abrir espaço para doenças oportunistas

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Sem uma alimentação adequada, as doenças oportunistas encontram espaço para agir. (Foto: Reprodução)

A rotina corrida e os contratempos do dia a dia, mesmo que dentro de casa, tem abolido aquela atenção especial e necessária que é preciso dar à alimentação. Muitas vezes e na maioria dos casos, a nutrição diária da população brasileira não é suficiente para fornecer a quantidade ideal de vitaminas, fibras e minerais imprescindíveis para o bom funcionamento do organismo. Com a defesa debilitada, vírus e bactérias abrem vantagem no ataque.

Conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde), o brasileiro consome muito menos do que deveria entre frutas, verduras e legumes, cerca de 1/3 apenas do total. A recomendação seria de, no mínimo, 400 gramas desses itens diariamente.

Uma pesquisa feita pelo IBGE também aponta que apenas 2,3% do consumo diário do brasileiro são ricos em legumes, verduras e frutas.

Uma boa imunidade é imprescindível na prevenção de doenças. E ela é alcançada através de uma alimentação adequada. Sem ela, as doenças oportunistas encontram espaço para agir.

Sendo assim, um maior consumo de alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras e grãos, é uma das formas mais eficazes de fortalecer o sistema imunológico de uma pessoa, segundo o Portal Saúde Brasil, esse vinculado ao Ministério da Saúde.

Mas, e quando o tempo escasso impede a população de ir à busca desses alimentos ricos em fibras, vitaminais e minerais?

Suplementação é uma boa pedida

A importância da suplementação na rotina se torna um atalho para que o corpo, não tendo todas as vitaminas e minerais necessários, encontre-os de forma rápida. Todos têm a oportunidade de nutrir a falta com uma suplementação alimentar e aumentar sua imunidade.

Essa injeção de nutrientes e minerais naturais auxilia não só na defesa, mas principalmente na proteção estendida ao organismo contra doenças oportunistas.

Principais benefícios da suplementação

Muitos são os benefícios para quem utiliza os suplementos alimentares, como: prevenção ao envelhecimento precoce, proteção do sistema nervoso, nutrição das células de defesa, tratamento de infecções respiratórias, promoção do equilíbrio e funcionamento do organismo, além do combate às doenças bacterianas e virais. Tudo isso é possível ser alcançado com o aumento da imunidade que a pessoa terá ao ingerir os suplementos que vêm em cápsulas.

