Bem-Estar Confira os protocolos alterados pelas medidas emergenciais de contenção ao coronavírus no RS

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Funcionamento de clubes e piscinas foi alterado. Foto: Divulgação Funcionamento de clubes e piscinas foi alterado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta segunda-feira (30) uma série de medidas emergenciais para enfrentamento à pandemia diante do aumento do número de casos de Covid-19 em todas as regiões. Entre as mudanças estão a suspensão do sistema de cogestão. Também foram suspensos eventos e foram alterados horários de funcionamento de comércio e serviços. Além dos novos protocolos, alguns tiveram alteração, confira:

Comércio varejista e atacadista não essencial (rua ou shopping)

• 50% de trabalhadores (quando acima de três funcionários);

• Funcionamento permitido somente até 20h;

• Comércio eletrônico, telentrega, drive-thru, pegue e leve;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, distanciamento, álcool gel e ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas).

Restaurantes, lanchonetes, bares e lancherias (vedado autosserviço)

• 50% de lotação (quando acima de três funcionários);

• Funcionamento presencial permitido somente até 22h;

• Funcionamento de telentrega, drive-thru, pegue e leve permitido somente até 23h;

• Apenas clientes sentados em mesas, sem permanência em pé;

• Grupos de no máximo seis pessoas por mesa, com distanciamento de dois metros entre mesas;

• Proibido música ao vivo, permitido apenas música ambiente que não prejudique a comunicação entre clientes;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, distanciamento, álcool gel e ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas).

Parques temáticos, de diversão, aventura, aquáticos, atrativos turísticos e similares

• Exclusivamente para locais com Selo Turismo Responsável do MTur e em ambiente aberto, com controle de acesso;

• 25% de lotação;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, distanciamento, álcool gel e ventilação natural cruzada;

• Somente áreas externas, com demarcação no chão de áreas de permanência distanciada de grupos: máximo oito pessoas;

• Restaurantes, bares, lanchonetes e espaços coletivos de alimentação: conforme protocolo para “Restaurantes, lanchonetes, bares e lancherias (vedado autosserviço)”.

Museus, centros culturais e similares

• 25% de lotação;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, distanciamento, álcool gel e ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas);

• Grupos de no máximo oito pessoas, sob agendamento;

Parques e reservas naturais, jardins botânicos e zoológicos

• Exclusivamente para ambientes abertos, com controle de acesso;

• 25% de lotação;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, distanciamento, álcool gel e ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas);

• Somente áreas externas, com demarcação no chão de áreas de permanência distanciada de grupos – máximo oito pessoas;

Teatros, auditórios, casas de espetáculos, casas de show, circos e similares

Espetáculos tipo drive-in (cinema e shows etc.)

• Não permitido funcionamento em ambientes fechados;

• Permitido exclusivamente para ambientes abertos, com controle de acesso;

• 50% de lotação, com ocupação de cadeiras/vaga marcada;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, álcool gel e distanciamento lateral e frontal entre grupos de coabitantes;

• Proibido consumo de alimentos e bebidas na plateia;

• Circulação em pé somente para uso dos sanitários, com uso de máscara e fila com distanciamento demarcado.

Serviços de educação física (academias, centros de treinamento, estúdios e similares)

• 25% lotação;

• Teto de ocupação de uma pessoa para cada 16m²;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, álcool gel e distanciamento interpessoal, sem contato físico, ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas);

• Material individual, sem compartilhamento;

• Esportes coletivos (dois ou mais atletas) exclusivo para atletas profissionais, sem público.

Serviços de educação física em piscina (aberta ou fechada)

• 25% lotação;

• Funcionamento permitido somente para atividade vinculada à manutenção da saúde (natação, hidroginástica e fisioterapia), vedado para lazer;

• Teto de ocupação de uma pessoa para cada 16m²;

• Protocolos gerais, em especial: distanciamento interpessoal, sem contato físico, ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas).

• Material individual, sem compartilhamento, uso de máscara e álcool gel fora da piscina;

• Esportes coletivos (dois ou mais atletas) exclusivo para atletas profissionais, sem público.

Clubes sociais, esportivos e similares

• 25% lotação;

• Teto de ocupação de uma pessoa para cada 16m²;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, álcool gel e distanciamento interpessoal, sem contato físico, ventilação natural cruzada;

• Material individual, sem compartilhamento;

• Esportes coletivos (dois ou mais atletas) exclusivo para atletas profissionais, sem público;

• Piscina com funcionamento permitido somente para atividade vinculada à manutenção da saúde (natação, hidroginástica e fisioterapia), vedado para lazer;

• Fechamento de áreas comuns, tais como espreguiçadeiras, brinquedos infantis, saunas, quadras, salões de festas, churrasqueiras compartilhadas e demais locais para eventos sociais e de entretenimento;

Competições esportivas

• 50% trabalhadores;

• Permitidas competições somente de atletas profissionais, sem público;

• Vedadas competições de atletas amadores;

• Protocolos gerais, em especial: máscara, álcool gel e distanciamento interpessoal, janelas e portas abertas;

• Atendimento integral da Nota Informativa nº 18 COE SES-RS de 13/8/2020;

• Necessidade de autorização de município-sede.

Protocolos que foram incluídos

Condomínios prediais, residenciais e comerciais

• Fechamento de áreas comuns, como espreguiçadeiras, brinquedos infantis, piscinas, saunas, quadras, salões de festas, churrasqueiras compartilhadas e demais locais para eventos sociais e de entretenimento;

• Academias com atendimento individualizado ou coabitante, sob agendamento, com ventilação cruzada (janelas e portas abertas) e higienização constante.

Locais públicos abertos, sem controle de acesso (ruas, calçadas, praias, parques, praças e similares)

• Proibido permanência.

• Permitido apenas para circulação e realização de exercícios físicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar