Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Sessão pública de abertura dos envelopes das propostas será realizada no dia 16 de dezembro. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lançou em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira (30), edital de abertura de tomada de preços para execução das obras de recuperação do telhado do bloco principal do HPS (Hospital de Pronto Socorro). O edital e anexos estão disponíveis no site da Secretaria Municipal da Fazenda, no menu licitações e contratos, submenu Licitações e Tomada de Preços.

A sessão pública de abertura dos envelopes das propostas será realizada no dia 16 de dezembro, a partir das 14h, na Sala de Licitações da SMS, à rua Siqueira Campos, 1.300 sala 301.

