Porto Alegre Hospital de Clínicas de Porto Alegre passa a oferecer cursos de associação médica norte-americana

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Atividade tem como foco o treinamento para prevenir mortes por incidentes cardiovasculares e AVC. (Foto: Divulgação/HCPA)

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está autorizado pela Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em ingês) a realizar uma série de cursos do segmento. A instituição dos Estados Unidos é mundialmente conhecida pela excelência em treinamentos de protocolos para prevenir mortes por incidentes cardiovasculares e AVC, além de publicar as diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar.

A parceria com o HCPA (vinculado ao governo federal) foi estabelecida por meio do trabalho da Diretoria de Ensino do hospital gaúcho, chefiada pela professora Luciane Cadore Stafani. “Temos uma tradição muito bem estabelecida na área”, ressalta a profissional, que acrescenta:

“O Centro de Simulação do Clínicas está entre os mais completos e modernos do Brasil. Por isso, temos condições de oferecer um importante diferencial de qualidade, capaz de trazer ainda maior valor agregado a quem busca desenvolvimento e aperfeiçoamento”.

Ainda de acordo com Luciane, o centro AHA-HCPA oferecerá os cursos já amplamente reconhecidos de Atendimento em Suporte Básico de Vida (BLS), Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) e Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS):

Essa colaboração parceria permitirá que os profissionais de saúde recebam treinamento de alto nível em “atendimento cardiovascular de emergência, aderindo aos padrões internacionais mais atualizados e rigorosos, ajudando a salvar milhares de vidas”.

O site da instituição porto-alegrense é hcpa.edu.br. Informações sobre os cursos podem ser obtidas também por meio dos números de whatsapp (51) 3359-6250 e 3359.6250.

Pós-doutorado

Até o dia 29 de fevereiro, prosseguem as inscrições para interessados em participar do pós-doutorado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica seleciona profissionais com doutorado e que queiram avançar nessa linha de carreira.

As vagas surgiram a partir de acordo com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Também é oferecido Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica, com prazo de inscrição até 28 de fevereiro. Ambos os processos são realizados de foma on-line, por meio de link no já mencionado site.

(Marcello Campos)

2024-02-15