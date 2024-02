Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa avalia plano de parcerias para cursos profissionalizantes no Interior gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Adolfo Brito (foto) discutiu o tema com o secretário estadual Gilmar Sossella.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adolfo Brito (PP), reuniu-se nesta semana com o secretário estadual Gilmar Sossella (Trabalho e Desenvolvimento Profissional) para uma conversa sobre ensino profissionalizante. Na ocasião, o titular da pasta detalhou a segunda etapa do programa “RS Qualificação”, que oportuniza formação técnica por meio de convênio entre governo gaúcho e prefeituras.

A iniciativa abrange 104 cursos em atividades como encanador, mecânico, padeiro e cuidador de idoso. Atualmente, 202 das 497 cidades são parceiras, com uma expectativa de 20 mil alunos beneficiados.

Na primeira fase, foram investidos cerca de R$ 12 milhões oriundos do Executivo estadual, mais uma contrapartida total de R$ 2,2 milhões pelas administrações municipais. O deputado avaliou positivamente a ideia e analisa a viabilidade de uma parceria com o Parlamento, com tal finalidade.

“O tema é de interesse público, daí a importância da reunião dessa quarta-feira”, ressaltou Brito. “Precisamos qualificar nossos trabalhadores do interior e das grandes cidades, pois sem isso não se consegue um bom emprego.”

Gilmar Sossella, por sua vez, apregoou as vantagens da proposta para quem mora em regiões geográficas distantes dos médios e grandes centros: “Muitas vezes, as pessoas precisam se deslocar por longas distâncias. A cidade de Garruchos, por exemplo, fica a 60 quilômetros de estrada de chão até uma localidade pouco maior. Com o ‘RS Qualificação’, essa população pode fazer o ensino lá mesmo”.

Festa da Uva

Nessa quinta-feira (15), Adolfo Britto também participou em Caxias do Sul da cerimônia de abertura da Festa Nacional da Uva, cuja 34ª edição comemora os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos à Serra Gaúcha. O evento prossegue até o dia 3 de março. Com ele estavam o prefeito Adiló Didomenico, o governador Eduardo Leite e outras autoridades.

“Estamos homenageando a comunidade e o pessoal do agro, com seus produtores de uva da melhor qualidade”, declarou o deputado estadual. Ele visitou estandes que apresentam ao público geral variedades de uva e equipamentos da indústria metalmecânica, dentre outros atrativos.

Leite, por sua vez, mencionou o sucesso das edições anteriores do evento e a pujança econômica da região: “Aqui não é apenas a celebração de nossa agricultura, agroindústria, tecnologia e inovação, mas também da força empreendedora de uma gente que é motivo de orgulho para todos nós”.

O caráter comunitário da cultura vitivinícola, que abrange, no município, famílias dedicadas à produção de 70 mil toneladas de uva por ano, foi reforçado pelo prefeito Adiló Didomenico: “São agricultores que fortalecem uma cadeia produtiva que coloca na mesa de milhões de consumidores a uva, suco, vinho e espumante que tanto orgulham o Brasil por suas qualidades, também reconhecidas internacionalmente”.

Antes da solenidade, o presidente da Assembleia e o governador haviam participado de reunião-almoço na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) da cidade, a maior da Serra Gaúcha. Eles foram recepcionados pelo presidente da entidade, Celestino Oscar Loro.

(Marcello Campos)

