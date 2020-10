Rio Grande do Sul Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta residentes para atuar em Unidade de Internação Covid

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Os participantes farão parte da linha de frente do combate à pandemia. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Os participantes farão parte da linha de frente do combate à pandemia. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) oferece estágio em Unidade de Internação Covid para médicos residentes, nos meses de novembro e dezembro de 2020. Os participantes farão parte da linha de frente do combate à pandemia.

Conforme o chefe do Serviço de Medicina Interna, José Miguel Dora, é uma oportunidade de qualificação profissional em um momento histórico que marcará para sempre a formação destes profissionais. Os interessados devem preencher o formulário que está disponível no link http://bit.ly/Rcovid, até o dia 23 de outubro. As vagas são limitadas.

