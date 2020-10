Bem-Estar Organização Mundial da Saúde fará testes para avaliar outros possíveis tratamentos da Covid-19

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medida é tomada após dúvidas sobre eficácia do remdesivir. Foto: Robson Valverde/SES-SC Medida é tomada após dúvidas sobre eficácia do remdesivir. (Foto: Robson Valverde/SES-SC) Foto: Robson Valverde/SES-SC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou nesta sexta-feira (16) que avaliará anticorpos monoclonais e outros medicamentos antivirais em seu teste de tratamentos com potencial para enfrentar a Covid-19, depois que seu estudo revelou que o remdesivir, da Gilead, não teve impacto nas taxas de sobrevivência.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em entrevista coletiva que o teste chamado Solidariedade continuará, depois de ser lançado em março em 500 hospitais em 30 países para avaliar a eficácia do remdesivir e vários outros medicamentos em pacientes com Covid-19.

“O teste Solidariedade ainda está recrutando cerca de 2 mil pacientes todos os meses e vai avaliar outros tratamentos, incluindo anticorpos monoclonais e novos antivirais”, disse Tedros em entrevista coletiva.

O teste Solidariedade estava no foco de uma discussão desta sexta-feira entre a OMS e a Gilead, empresa norte-americana que desenvolveu o remédio remdesivir, que disse que as conclusões do teste da OMS pareciam inconsistentes com as evidências de outros estudos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar