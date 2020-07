Rio Grande do Sul Hospital de Guaíba é inaugurado com 40 novos leitos

O Hospital Berço Farroupilha, em Guaíba, foi inaugurado na tarde desta terça-feira (21) com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do prefeito da cidade, José Sperotto. O novo espaço conta com dez leitos de UTI (unidade de tratamento intensivo) e 30 leitos clínicos. Neste momento de pandemia, todos serão destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19.

“Queremos parabenizar a gestão do prefeito Sperotto e toda a sua equipe e agradecer a parceria da comunidade e da iniciativa privada para inaugurarmos esse hospital”, falou Arita. “Enquanto esses leitos não recebem habilitação do Ministério da Saúde, vamos disponibilizar recursos estaduais para custear o serviço oferecido aqui. Após a pandemia, o Hospital Berço Farroupilha terá maternidade e outras especialidades clínicas.”

O novo hospital será 100% SUS e oferecerá serviços de baixa e média complexidade. Os repasses mensais serão nos valores de R$ 385 mil do governo do Estado, mais R$ 480 mil para custeio dos leitos de UTI até a habilitação pelo Ministério da Saúde. Além disso, haverá repasse de cerca de R$ 115 mil da prefeitura de Guaíba. O contrato é do Estado com a administradora do hospital, Associação Mahatma Gandhi, instituição sem fins lucrativos selecionada pelo município. Até agora, a instituição funcionava apenas como pronto atendimento.

O hospital fica localizado na avenida São Paulo, 800, bairro Parque 35, na região central da cidade. O nome do hospital, Berço Farroupilha, é alusivo à Revolução Farroupilha, que teve seu início planejado no município de Guaíba, em 20 de setembro de 1835.

