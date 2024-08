Rio Grande do Sul Hospital de Guaíba inaugura dez leitos de saúde mental

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

A unidade fortalece a Rede de Atenção Psicossocial no atendimento a casos graves Foto: Divulgação SES A unidade fortalece a Rede de Atenção Psicossocial no atendimento a casos graves - Foto: Divulgação SES Foto: Divulgação SES

Foi inaugurada na sexta-feira (02) a Unidade de Saúde Mental do Hospital Nelson Cornetet, de Guaíba, na Região Metropolitana. Contando com dez leitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a unidade receberá auxílio mensal de aproximadamente R$ 42 mil do governo do Estado, por meio do Programa Assistir da Secretaria da Saúde.

“Os leitos serão disponibilizados para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, oferecendo atendimento de casos graves que possuam risco de auto e heteroagressão”, explica a coordenadora estadual da Política de Saúde Mental da SES, Miriane de Oliveira.

Ao todo, o hospital recebe mais de R$ 465 mil mensais do Programa Assistir, incluindo também as áreas de cardiologia, traumatologia e ortopedia, urgência e emergência e unidade de tratamento intensivo. A Associação Hospitalar Vila Nova administra o hospital desde 2021.

