Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Filha do apresentador afirmou ainda que ele receberá alta “em breve” Foto: Lourival Ribeiro/SBT (Foto: Lourival Ribeiro/SBT) Foto: Lourival Ribeiro/SBT

As filhas de Silvio Santos Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel disseram nesta segunda-feira (05) à CNN que o apresentador e empresário está melhor.

A declaração foi dada no restaurante do Hospital Albert Einstein, na região do Morumbi, onde Silvio está internado desde 1º de agosto. “Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras”, disse Patrícia.

Questionadas sobre uma previsão de alta, Patrícia e Rebeca disseram que será em breve, mas não falaram uma data.

A assessoria de imprensa do SBT afirmou nesta segunda-feira que Silvio Santos, de 93 anos, segue “sem novidades [em seu quadro médico] e se recuperando bem”. No dia 20 de julho, Silvio Santos havia recebido alta do hospital após ser diagnosticado com Influenza A. Ele havia sido internado no dia 16 do mês passado para tratamento da doença.

2024-08-05