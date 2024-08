Rio Grande do Sul Hospital de Guaíba passa a contar com dez leitos para casos graves de saúde mental

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Iniciativa contará com auxílio estadual de R$ 42 mil por mês. (Foto: Divulgação/SES)

O governo gaúcho inaugurou uma Unidade de Saúde Mental no Hospital Nelson Cornetet, em Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre). São dez leitos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados a reforçar o atendimento a pacientes com casos graves de agressão e autoagressão, por exemplo.

“Os leitos serão disponibilizados para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial”, explica a coordenadora estadual da Política de Saúde Mental da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Miriane de Oliveira.

Além do auxílio mensal de aproximadamente R$ 42 mil para a iniciativa, o programa estadual “Assistir” já destina R$ 465 mil mensais a outras áreas de atuação, incluindo cardiologia, traumatologia e ortopedia, urgências, emergências e tratamento intensivo. O Hospital é administrado desde 2021 pela Associação Hospitalar Vila Nova, oriunda de Porto Alegre.

Litoral Norte

No dia 2, a SES assinou o repasse de R$ 1,26 milhão ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha (HSAP), para a aquisição de um tomógrafo, que deve ser instalado em breve. A iniciativa permitirá a realização de mais 400 novos exames de imagem na instituição, beneficiando 341 mil habitantes de 23 cidades do Litoral Norte.

O HSAP é um hospital estratégico do ponto-de-vista regional e com atuação de referência em especialidades como oftalmologia, cirurgia vascular e saúde mental. Em dezembro do ano passado, inaugurou o novo setor de emergência, concluído com R$ 999,5 mil em recursos do programa estadual “Avançar”.

O novo equipamento permitirá tomografias mais nítidas, com melhor qualidade técnica e maior velocidade nos diagnósticos, conforme explica o diretor-administrativo do hospital, Jeremias da Silva: “Atualmente, temos um tomógrafo em fim de vida útil. Com o novo, teremos diagnósticos mais precisos e seguros do ponto-de-vista técnico”.

Atualmente, são realizadas 600 tomografias mensais no local. Com a chegada do novo equipamento, poderão ser realizadas até mil tomografias, de acordo com a demanda. “Esse tomógrafo possibilitará quase dobrar o número de exames por mês, garantindo assim maior agilidade e assertividade nos diagnósticos”, corroborou o vice-governador.

Viamão

Também na semana passada, efetivou-se a troca na administração do Hospital de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). A responsabilidade – durante 18 a cargo do Instituto de Cardiologia – agora é do Instituto Maria Schmidt (Imas), empresa contratada de forma emergencial pela prefeitura, que adquiriu a estrutura física anteriormente vinculada à Fundação Universitária de Cardiologia (FUC).

A expectativa é de que a prestadora possa retomar serviços que acabaram sendo fechados pela antiga gestão nos últimos anos, como as cirurgias gerais eletivas. Já está reaberta, por exemplo, a agenda de atendimentos para pacientes eletivos de cirurgia geral, interrompido há meses.

A aquisição do hospital por parte da prefeitura teve a participação do governo do Estado, por meio de um empréstimo de R$ 24 milhões no Banrisul. O processo de contratação do novo gestor por parte do governo municipal havia sido aberto em junho, com a manifestação de empresas interesse.

(Marcello Campos)

