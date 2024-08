Rio Grande do Sul Esferas e muros do Parque de Esteio recebem melhorias estéticas para a 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado de 24 de agosto a 1º de setembro. (Foto: Júlia Chagas/Seapi)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os muros do Parque de Exposições Assis Brasil, em Estreio (Região Metropolitana de Porto Alegre), e suas tradicionais esferas em verde, vermelho e amarelo – as cores da bandeira gaúcha passaram por um processo de melhoria para a 47ª Expointer. Maior feira a céu-aberto do agronegócio na América Latina, o evento será realizado de 24 de agosto a 1º de setembro.

Também foram revitalizadas as escadarias da entrada e a Casa do Gaúcho. Trata-se de uma iniciativa viabilizada por parceria entre a administração do local, um escritório de arquitetura especializado em áreas desse tipo e indústria de tintas Coral.

“A revitalização simboliza o comprometimento do setor produtivo com o povo gaúcho, mostrando que, em meio a tantos desafios, vamos entregar uma Expointer ainda mais vibrante e bonita”, enaltece o diretor de eventos do Parque, Carlos Eduardo Santana, em alusão aos danos causados ao local pelas enchentes de maio.

Localizadas na entrada principal do parque, as esferas coloridas são uma das marcas da Expointer. Os três globos formavam ornavam o estande da Alemanha em 1972, ano da primeira exposição internacional de animais em Esteio, evento que também, contou com representantes de Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Áustria, Suécia e Dinamarca, dentre outros.

Os globos foram doados ao governo gaúcho em 1974. Naquele ano, comemorou-se o aniversário de 150 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul – efeméride que agora chega ao seu bicentenário.

Logística

Os valores do ingresso na Expointer variam de R$ 9 (meia-entrada, válida para idosos e pessoas com deficiência) a R$ 18 (inteira). Crianças de até 6 anos estarão isentas da cobrança, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis. O estacionamento para visitantes custará R$ 46. Mais informações estão no site expointer.rs.gov.br.

A exposição é promovida pelas secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) e Desenvolvimento Rural (SDR), em conjunto com a prefeitura de Esteio, Ministério do Desenvolvimento Agrário e os seguintes parceiros:

– Associação de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Ascar).

– Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

– Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS).

– Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)

– Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac)

– Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).

– Movimento internacional Via Campesina.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/esferas-e-muros-do-parque-de-esteio-recebem-melhorias-esteticas-para-a-47a-expointer/

Esferas e muros do Parque de Esteio recebem melhorias estéticas para a 47ª Expointer

2024-08-05