Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

A instituição passará a contar com 20 leitos para tratamento da saúde mental Foto: Divulgação/SES A instituição passará a contar com 20 leitos para tratamento da saúde mental. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Hospital Beneficente São Vicente de Paulo de Osório, no Litoral Norte gaúcho, terá mais dez leitos destinados à internação na área de saúde mental pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Cinco serão instalados até o dia 16 de janeiro, e os outros no final deste mês.

O custeio das vagas hospitalares será realizado pelo Programa Assistir, do governo do Estado. O anúncio foi feito nesta semana pela secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, durante reunião sobre qualificação e monitoramento da rede de leitos hospitalares de saúde mental no Estado. “É importante termos mais leitos de saúde mental no Litoral Norte”, afirmou a secretária.

A instituição tem uma Unidade de Referência Especializada em Saúde Mental, integrante da Rede de Atenção Psicossocial, e já conta com dez leitos em funcionamento. Essa unidade é um serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes de uso de álcool e outras drogas.

