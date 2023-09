Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre amplia a captação de órgãos para transplante

20 de setembro de 2023

Instituição conta com equipe de apoio para viabilizar procedimentos. (Foto: Reprodução)

De janeiro a agosto, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre notificou à Central de Transplantes do Rio Grande do Sul a disponibilidade de 14 doadores de órgãos, cerca de 40% a mais que no mesmo período do ano passado. Cada um desses pacientes viabilizou, em média, três aproveitamentos de itens que melhoraram ou mesmo salvaram a vida de alguém.

O dado é da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que desde 2002 coordena as ações referentes a esse tipo de procedimento na instituição.

São três médicos, sete enfermeiros, psicólogo e assistente social, desempenhando essa função adicional por meio de regime de sobreaviso ao longo de toda a semana, 24 horas do dia.

Na lista de atribuições do setor está uma série de medidas de suporte e acompanhamento. Isso inclui a identificação do potencial doador e a entrevista com a família do paciente com morte cerebral confirmada.

Coordenador do grupo, o médico Cristiano Franke, chama a atenção para a importância de que as pessoas declarem a familiares e amigos a vontade de serem doadoras de órgãos:

“É um momento delicado, quando a família precisa lidar com a perda do ente querido, então, ter a possibilidade de fazer o último desejo do familiar e ainda ajudar outras pessoas é uma atitude de extrema solidariedade”.

Ele acrescenta que, em média, é possível utilizar até três órgãos por doador, além de pele e córneas: “A pele auxilia pessoas que sofreram queimaduras extensas e precisam fazer enxerto”.

Para ser doadora, a pessoa precisa ter sofrido morte encefálica, dente outras exigências. A lei brasileira determina que essa condição deve ser comprovada por de exames clínicos criteriosos e o atestado de ao menos três médicos.

Conforme informações da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, a negativa familiar tem sido a principal causa para que doações não sejam efetivadas: “Por isso é essencial que as pessoas avisem os familiares a respeito de sua vontade”.

É importante salientar que, desde o ano passado, qualquer cidadão pode manifestar essa intenção por meio de um registro em cartório. O procedimento é rápido e gratuito.

Setembro Verde

O Dia Nacional da Doação de Órgãos é lembrado em 27 de setembro. Para marcar a efeméride, o HPS organizou um seminário sobre o tema, voltado a profissionais e estudantes da área da saúde. Também será realizada a mostra fotográfica “Doando Órgãos, Multiplicando Vidas”.

Por meio de 15 banners, são contadas as histórias de doadores, pacientes que receberam órgãos e familiares de ambos. As imagens – assinadas pelo fotógrafo Marcelo Andrade – já foi levada a diversos locais de circulação pública na capital gaúcha, como Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores e Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Já para o período de 9h e 17h desta sexta-feira (22) estão previstas diversas atividades. Confira a seguir a programação completa – os detalhes estão em prefeitura.poa.br.

– 9h: Abertura.

– 9h30min: Desenvolvimento dos transplantes no Brasil e no Mundo.

– 10h: Situação atual dos transplantes no Rio Grande do Sul.

– 10h45min: Transplante, o que muda na minha vida?

– 11h15min: Humanização na saúde – Quais as oportunidades para o HPS?

– 13h30min: Comunicação como cuidado em saúde.

– 14h30min: Mitos e verdades sobre doação de órgãos.

– 15h15min: Doação de Tecidos.

– 16h15min: O papel da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante no HPS.

– 16h45min: Encerramento.

