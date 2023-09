Mundo Putin aceita convite e deverá visitar a China em outubro

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Essa deve ser a primeira viagem de Putin desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra ele. Foto: Reprodução Essa deve ser a primeira viagem de Putin desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra ele. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou formalmente, nesta quarta-feira (20), um convite do presidente chinês Xi Jinping para visitar o país oriental em outubro.

“É claro que foi um prazer aceitar o convite do presidente da República Popular da China para visitar a China em outubro deste ano no âmbito de um evento de grande escala que promove a ideia do presidente Xi Jinping – ‘Um Cinturão, Uma Rota’. Se tornou uma marca internacional”, disse Putin.

“Isto vai ao encontro dos nossos interesses. A nossa ideia de criação de um grande espaço da Eurásia enquadra-se no programa “Um Cinturão, Uma Rota””, acrescentou.

Essa deve ser a primeira viagem conhecida de Putin ao estrangeiro desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra ele pela deportação de crianças da Ucrânia. O Kremlin nega a alegação. A China não é signatária do TPI.

Na semana passada, Putin também aceitou o convite do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para visitar a Coreia do Norte, segundo a imprensa estatal. Uma data não foi definida para a viagem.

Putin recebeu nessa quarta o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, para conversas em São Petersburgo.

Nesta semana, Nikolai Patrushev, um aliado próximo de Putin e secretário do Conselho de Segurança da Rússia, disse que Putin se encontraria com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, em outubro.

A China disse, no início deste mês, que 90 países confirmaram participação na conferência da Iniciativa do Cinturão e Rota, que será realizada em outubro.

O terceiro Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional (BRF) será realizado em Pequim em outubro, informou o Ministério das Relações Exteriores anteriormente, com 2023 marcando o 10º aniversário da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/putin-aceita-convite-e-devera-visitar-a-china-em-outubro/

Putin aceita convite e deverá visitar a China em outubro

2023-09-20