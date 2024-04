Porto Alegre Em Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento realiza primeiras cirurgias robóticas de quadril no País

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











equipamento proporciona maior precisão e personalização em procedimentos desse tipo. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um dos parques robóticos mais diversificados da América Latina, o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, tornou-se pioneiro no Brasil na realização de cirurgias de prótese de quadril com um equipamento denominado “Rosa Hip”. Produzido pela multinacional Zimmer Biomet, o equipamento proporciona maior precisão e personalização a procedimentos que substituem a articulação por próteses ortopédicas.

“A mesma tecnologia já é aplicada a cirurgias de joelho”, explica o médico traumatologista Mauro Meyer, cirurgião de quadril e joelho na instituição. Ainda segundo ele, a grande vantagem é a precisão no posicionamento de cada uma das peças que compõem a prótese: “A angulação é perfeita, enquanto no método tradicional esse posicionamento é feito com base na experiência do cirurgião”.

Além disso, a utilização de robôs nesses procedimentos reduz o risco de deslocamento de prótese, colocando-a da forma mais próxima do quadril original. A recuperação pós-cirurgia, porém, depende do organismo de cada pessoa. O especialista realizou, no início de abril, duas cirurgias com essa tecnologia – ambas bem-sucedidas.

O Hospital Moinhos de Vento também realiza cirurgias robóticas nas plataformas Da Vinci e Versius, em especialidades de cirurgia geral e digestiva, urologia, ginecologia, torácica, coloproctológica e de cabeça e pescoço. Em breve, a instituição também disponibilizará neurocirurgia robótica para crânio e coluna.

Como funciona

Centrado no cirurgião, o Rosa Hip utiliza uma tecnologia que integra braço robótico a softwares avançados, baseados em dados, que realizam o planejamento pré-operatório em três dimensões e fornecem informações intraoperatórias sobre a estrutura dos tecidos moles e da anatomia óssea do paciente.

Tais funcionalidades facilitam a exatidão do corte ósseo, bem como a análise de amplitude de movimento no ato cirúrgico e a melhor combinação de implantes para cada paciente, conforme detalha o gerente-geral da Zimmer Biomet no Brasil, André Grativol.

“Atualmente, a técnica cirúrgica compatível com a plataforma robótica de quadril se dá por via anterior, sem necessidade de corte em músculos ou tendões, apenas afastados um do outro durante o procedimento. Isso permite um pós-operatório menos doloroso e com menor fraqueza muscular, de forma mais rápida e confortável ao paciente”.

Referência nacional

Fundado em 1927, o Hospital Moinhos de Vento possui um dos parques robóticos multiplataforma mais diversificados da América Latina. A instituição é referência nacional em práticas sustentáveis no setor hospitalar, sendo a primeira instituição do Brasil a construir, em seu complexo, uma Central de Transformação de Resíduos.

Trata-se de um dos seis hospitais de referência do Brasil segundo o Ministério da Saúde e o único fora de São Paulo a integrar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

É também apontado como melhor do segmento na Região Sul e quarto na lista nacional da revista Newsweek, além de melhor empresa do País no setor de saúde conforme o anuário “Época Negócios” e quarto melhor da América Latina no ranking da revista “América Economía”.

Zimmer Biomet

Sediada no Estado norte-americano de Indiana, a Zimmer Biomet está presente em mais de 25 países. A empresa desenha, fábrica e comercializa produtos reconstrutivos ortopédicos, produtos de medicina esportiva, biológicos, extremidades e traumas de coluna, torácico e craniomaxilofacial, bem como implantes dentários.

No foco de atuação estão produtos e soluções para pacientes com doenças ou lesões em ossos, articulações ou tecidos moles.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/hospital-moinhos-de-vento-em-porto-alegre-realiza-primeiras-cirurgias-de-quadril-com-equipamento-robotico-no-brasil/

Em Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento realiza primeiras cirurgias robóticas de quadril no País

2024-04-24