Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Campanha de arrecadação promovida pela instituição segue até o dia 24. Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação

A corrente de solidariedade liderada pelo Hospital Moinhos de Vento já levou mais de 11 mil itens doados à comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. A primeira entrega de roupas, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene e de limpeza ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), em uma campanha que teve início no último fim de semana. Como o local foi atingido pelas inundações do Rio Jacuí, muitos moradores ribeirinhos perderam seus pertences.

Dos donativos entregues, 2.697 foram doados pela comunidade e colaboradores do Hospital, e mais de 9 mil itens foram adquiridos com as doações financeiras destinadas pela sociedade à campanha. Entre as doações, além de alimentos e agasalhos, estão diversos produtos como fraldas, sabonetes, papel higiênico, vassouras, sabão e lençóis.

As doações foram levadas ao Centro Social Marista Aparecida das Águas, entidade que realiza a entrega juntamente com o Hospital Moinhos. A organização social possui um cadastro e tem mapeadas as necessidades dos moradores. De acordo com o Irmão Miguel Antônio Orlandi, do Centro Social Marista, a iniciativa vai ajudar na reconstrução dos lares, mas mostra também um grande gesto de humanidade. “Mais do que isso, mostra empatia com essas comunidades”, destaca.

Para o morador Alex Mendes, as doações vêm em boa hora, pois a comunidade está isolada. “Fico muito feliz com a ajuda”, completou João Alfredo Ramos, que mora há quatro anos em uma região mais afastada da ilha.

Segundo a consultora de Responsabilidade Social do Hospital Moinhos de Vento, Eloísa Frota, a campanha envolve colaboradores da organização, empresas, grupos de voluntários e sociedade civil. “Desde 2004, o Hospital desenvolveu projetos na região das Ilhas e, de alguma forma, sempre procuramos nos manter próximos”, destaca. “Estamos recebendo um grande apoio, com doações sendo feitas de hora em hora”, diz.

O material recebido foi organizado e passou por uma triagem, feita por colaboradores e voluntários do Hospital e também por parceiros da DU99. Todos usaram equipamento de proteção individual durante as atividades. Em razão da pandemia, as doações passaram por uma quarentena de 48 horas, armazenadas em diferentes espaços da instituição.

A campanha segue recebendo doações da sociedade até 24 de julho. Outras informações e dados bancários podem ser obtidas pelo telefone 33143434. Alimentos não perecíveis e agasalhos podem ser entregues nos postos de coleta nos seguintes locais:

Público externo e pacientes:

· Recepção do Bloco A (Rua Ramiro Barcelos, 910);

· Recepção do Bloco B (Rua Tiradentes, 333);

· Recepção do Bloco C (acesso pela Rua Ramiro Barcelos, 910);

· 7º andar do Bloco B (acesso pela Rua Tiradentes, 333).

Colaboradores

· 8º andar do Bloco B (acesso pela Rua Tiradentes, 333);

· Portaria de serviços (Rua Dr. Vale, 303).

