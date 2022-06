Rio Grande do Sul Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, ganha 31 novos leitos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

O montante encaminhado pelo governo do Estado ao hospital está dividido em equipamentos e obras para implementar os novos leitos clínicos. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O montante encaminhado pelo governo do Estado ao hospital está dividido em equipamentos e obras para implementar os novos leitos clínicos. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Hospital São Francisco de Assis, no município de Parobé, inaugurou, nesta quinta-feira (23), 31 leitos clínicos. A instituição, que atende cerca de 6 mil pessoas por mês pelo Sistema Único de Saúde (SUS), recebeu R$ 4 milhões do programa Avançar para o projeto composto de um conjunto de leitos e equipamentos.

O montante encaminhado pelo governo do Estado ao Hospital São Francisco de Assis está dividido em equipamentos (R$ 249.253,40) e obras para implementar os novos leitos clínicos (R$ 3.750.746,60). Além da área inaugurada, localizada no terceiro andar do prédio do hospital, outra unidade está sendo construída no térreo para receber mais 31 leitos e deverá ser concluída no final de julho, conforme a direção da instituição. No total, serão 212 leitos.

Durante o evento, o governador Ranolfo Vieira Júnior lembrou que o Avançar, com investimentos de R$ 6,5 bilhões, destinou R$ 542 milhões para a área da Saúde. “Hoje, inauguramos 31 leitos. Nos próximos dias, serão mais 31, resultando em 62 novos leitos para qualificar ainda mais o atendimento não só para a cidade de Parobé, mas para toda a região. É uma ação que demonstra o momento que vivemos. Quando assumimos o Estado, estávamos com uma crise financeira histórica. Promovemos reformas administrativas, tributárias e fizemos privatizações e concessões, gerando caixa para o Estado. Agora, viramos o jogo e podemos fazer os investimentos e as entregas que a população espera de nós”, declarou.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, comentou que o hospital é uma referência em leitos clínicos na região. “Temos tido uma alta demanda não só devido à pandemia, que felizmente tem recuado, mas também por síndromes respiratórias típicas do inverno e pela necessidade de cirurgias. E este hospital tem dado resposta.”

O prefeito de Parobé, Diego dal Piva da Luz, comemorou a abertura dos leitos, citando o objetivo de oferecer novos serviços. “Este hospital não tem dono. É da comunidade”. Já o diretor administrativo do hospital, João Schmitt, falou da expectativa pela conclusão da obra. “O apoio do governo do Estado foi fundamental. Foram sete anos trabalhando para este dia chegar. É uma alegria muito grande ver os leitos prontos para receber os pacientes”, finalizou.

