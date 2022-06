Rio Grande do Sul Hospital Universitário de Canoas deve abrir 30 novos leitos clínicos

As tratativas foram realizadas em reunião nesta quarta-feira (15), entre equipe diretiva da Secretaria da Saúde e gestão municipal de Canoas.

O Hospital Universitário de Canoas (HU) deverá abrir 30 novos leitos clínicos para adultos, para auxiliar a alta demanda das emergências na região Metropolitana. Os leitos ficarão disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) pela regulação do Estado.

As tratativas foram realizadas em reunião nesta quarta-feira (15), entre equipe diretiva da Secretaria da Saúde e gestão municipal de Canoas. Também serão reativados 16 leitos de retaguarda pediátrica, para atender pacientes que necessitem de apoio hospitalar vindos de unidades de saúde, e deverão estar disponíveis para as crianças canoenses já na próxima semana.

“Estamos fazendo todo o possível para melhorar a situação do Hospital Universitário e da sobrecarga de demanda por atendimentos por traumato-ortopedia e pediatria”, falou o prefeito de Canoas, Nedy Vargas. De acordo com o novo diretor técnico do Hospital Universitário, Paulo Nader, foi planejado um cronograma de ação com pretensão de normalizar os atendimentos no local em duas semanas. A secretária Arita Bergmann pediu “celeridade para evitar o sofrimento de quem aguarda atendimentos e cirurgias”.

Em relação do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas (HPS), segundo o governo gaúcho avançou o alinhamento da transição da gestão do hospital, que no momento se encontra sob intervenção estadual. O edital para que empresas de gestão hospitalar se candidatem está em fase final de elaboração antes da publicação.

