Porto Alegre Hotéis de Porto Alegre registram ocupação recorde em dezembro

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

A melhor taxa de ocupação hoteleira do mês de dezembro dos últimos 19 anos foi alcançada em 2023, chegando a 56,70%. (Foto: Reprodução de internet)

A melhor taxa de ocupação hoteleira do mês de dezembro dos últimos 19 anos foi alcançada em 2023, chegando a 56,70%. Porto Alegre registrou o melhor dezembro desde que os dados começaram a ser disponibilizados pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), em 2005. No comparativo com o mesmo mês de 2022, a ocupação apresentou aumento de 22,54%.

O crescimento expressivo, conforme explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares, é uma indicação positiva do dinamismo do setor e crescimento do turismo. “Dezembro é um mês atípico para o turismo de negócios, entretanto muito bom para o setor de eventos pois temos festas sociais relevantes, como o Natal e o Réveillon”, avalia.

Os dias de maior ocupação nos hotéis foram na primeira quinzena do mês, quando, entre os 12 a 14, ocorreu o PSG Academy Cup Brasil, que elevou a média de ocupação para 88,19% no dia 13.

No que diz respeito ao valor médio da diária nos hotéis, houve um incremento significativo de 15,64% em dezembro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. O valor ficou em R$ 302,41.

Novembro

Em novembro passado, a cidade registrou a maior taxa mensal de ocupação, com 69,35%, de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). A última maior taxa havia sido registrada em novembro de 2011, quando chegou a 71,99%. Após mais de dez anos, a Capital bateu recorde nas hospedagens e anima o setor turístico. Os dados foram extraídos do Painel do Turismo, desenvolvido pela equipe econômica da SMDET.

Os números, segundo os economistas da pasta, representam o desempenho do progresso econômico e da política de interesse de eventos adotados nessa gestão. O leque de espetáculos do mês de novembro foi grande, com shows internacionais como Roger Waters, Red Hot Chili Peppers e The Wailers, além do Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores (PGM) e a Brazilian Footwear, na Fiergs.

Um dos fatores para os números se elevarem no mês de novembro foi o atacante uruguaio Luis Suárez. O Grêmio disputou no mês três jogos em Porto Alegre, atraindo mais de 130 mil pessoas, trazendo 134% a mais de torcedores do que seu rival Internacional, no estádio Beira-Rio, que também realizou o mesmo número de jogos na Capital, porém com um total de 55.770 pessoas.

2024-01-25