Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Apesar do crescimento dos casos de coronavírus, praias continuam lotadas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A poucas semanas do Natal e do ano-novo, o setor hoteleiro de Santa Catarina foi presenteado com a liberação de 100% da ocupação em hotéis e pousadas a partir de 21 de dezembro. A decisão foi anunciada pelo governo do estado, na segunda-feira (14), e atende a reivindicações do setor, que tinha dúvidas de como fazer as reservas para as festas de fim de ano em meio à pandemia do novo coronavírus.

Um dos argumentos do governador Carlos Moisés (PSL) para liberação dos hotéis, independente da matriz de risco, é de que a medida vai reduzir hospedagem clandestina em estabelecimentos sem fiscalização. “Os empresários serão nossos parceiros na fiscalização e seguimento das regras”, afirma o governador.

Assim como em outros setores, a capacidade de ocupação no ramo de hotelaria é condicionada à matriz de risco: vermelho, com 30%; laranja, 60%; amarela, com 80%; e azul, com 100%. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, 14 das 16 regiões estão com nível de alerta vermelho, incluindo a Grande Florianópolis, e apenas duas em laranja.

Alta de casos após o feriadão

Santa Catarina enfrenta crescimento exponencial da pandemia após afrouxamento nas regras de isolamento. Especialistas apontam que o nível de contágio aumentou após dois feriados prolongados, Dia das Crianças e Finados, quando as praias ficaram lotadas.

O Estado já é o terceiro no País em número de infectados por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Roraima e Distrito Federal. São mais de 430 mil casos confirmados e 4.420 mortes. A taxa de ocupação dos leitos adultos para a covid-19, segundo dados da terça-feira (15) é de 90% em todo o Estado.

Mortes

Ao confirmar mais 85 mortes por complicações do coronavírus, Santa Catarina passou a marca de 4,5 mil óbitos na terça-feira (15). As vítimas perderam a vida entre os dias 26 de novembro e 15 de dezembro, com exceção de uma morte ocorrida em 3 de outubro e outra em 18 de julho, mas confirmadas apenas após resultados dos exames. Este é o 4º pior número de mortes já divulgado em um único boletim e o segundo mais alto de dezembro.

O Estado também notificou mais 3.497 pessoas diagnosticadas com o vírus, o que eleva o total de casos em Santa Catarina para 435.547. Ainda há 24,8 mil pacientes ativos – em tratamento e capazes de transmitir o vírus. Recuperaram-se da doença 406,2 mil pessoas. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) considera curados depois de 14 dias do início dos sintomas para casos leves ou com alta da internação para os casos graves.

Há 792 pacientes hospitalizados em leitos de terapia intensiva (UTI) para tratamento contra o coronavírus nas redes de saúde pública e privada do estado. Desses, 406 usam respiradores para sobreviver. Somente em leitos públicos, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), há 666 pacientes internados. Os outros 126 integram a rede privada.

