Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Plaza São Rafael completa 51 anos neste domingo (14). Desde sua fundação, em 1973, o hotel sempre teve um papel importante no desenvolvimento turístico e econômico da Capital em razão da sua capacidade de atração de hóspedes nacionais e internacionais.

A hospitalidade e a excelência nos serviços são marcas registradas na trajetória do hotel, que pertence à Rede Plaza de Hotéis, Resorts & Spas. Ao celebrar mais de meio século de fundação, o Plaza São Rafael vislumbra novos horizontes no mercado em 2024. Para isso, um conjunto de iniciativas já está sendo implementado no hotel. As medidas combinam investimentos na infraestrutura do hotel, com a revitalização e maior qualidade das suítes e apartamentos, e nas ferramentas de inteligência hoteleira para tornar mais eficiente o contingente de serviços distribuídos em diferentes ambientes.

Além disso, um movimento ascendente de atração de novos negócios para o interior do hotel está reforçando a imagem da marca. “A ideia é fortalecer ainda mais o vínculo com nossos hóspedes e clientes das áreas de eventos e do Hub Plaza, entendendo e atendendo suas demandas”, explica o diretor da Rede Plaza, Oscar Henrique Schmidt.

A participação efetiva dos gestores do Plaza São Rafael em olhar para os eventos que a Capital atrai, trabalhando em sintonia com o poder público e entidades para promoção e o fomento do turismo local e regional, tem ganhado cada vez mais força.

Acompanhado as tendências do mercado, o Plaza São Rafael tem previsto para o segundo semestre de 2024 a proposta de apresentar um novo conceito ao lobby do hotel, deixando ainda mais contemporâneo o empreendimento, e intensificar as atividades do Plaza Hub, com o propósito de conectar negócios e empreendedores em ambientes colaborativos.

“Todo esse movimento de reformulações de processos está diretamente ligado às ações da nova hotelaria. Conceito este que busca o aprendizado sobre as novas formas de hospedagens, priorizadas pelo cliente no mercado. E isto está no DNA do Plaza São Rafael, alicerçado pelo propósito de aliar a tradição e a inovação de forma conjunta. Pilar estratégico da Rede Plaza de Hotéis, Resorts & Spas”, explica Schmidt.

