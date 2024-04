Economia Laghetto lança pedra fundamental de hotel no aeroporto de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Evento acontece no dia 30 de abril e marca a implementação do terceiro hotel da rede na Capital gaúcha

Está marcado para o dia 30 deste mês o lançamento da pedra fundamental do novo empreendimento hoteleiro da rede Laghetto no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Com um investimento previsto de R$ 45 milhões, o projeto representa um avanço na infraestrutura do local.

O Laghetto Aeroporto será construído onde atualmente se encontra o estacionamento aberto do aeródromo. O projeto arquitetônico está sob a direção da equipe de Ronaldo Rezende, enquanto o design de interiores será assinado pela BG Arquitetura. Com uma visão de oferecer uma experiência de hospedagem completa, o hotel contará com 179 apartamentos, projetados para atender tanto o público corporativo quanto os turistas em busca de lazer.

Além dos quartos, a infraestrutura do Laghetto Aeroporto incluirá uma academia, sala de reuniões e, no rooftop, um restaurante e bar com vista privilegiada para o aeroporto e o Lago Guaíba.

Com previsão de abertura para o segundo semestre de 2026, o Laghetto Aeroporto representa uma parceria estratégica entre a Rede Laghetto e a Fraport, a concessionária que administra o Salgado Filho. O contrato estabelecido entre as partes engloba não apenas a construção, mas também a implementação, operação e administração do hotel por parte da Laghetto.

O projeto recebeu a anuência do Ministério de Portos e Aeroportos para uma concessão de 49 anos do terreno, consolidando, assim, o compromisso de longo prazo entre as partes envolvidas.

Laghetto lança pedra fundamental de hotel no aeroporto de Porto Alegre

2024-04-13