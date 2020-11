Mundo Hotel que simula a nave de Star Wars inaugura em 2021 na Disney

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Uma das cabines do Star Wars: Galactic Starcruiser. (Foto: Disney Parks/Divulgação)

Já pensou viajar em uma nave e partir para uma galáxia muito muito distante? O sonho de milhões de fãs de Star Wars finalmente será parcialmente realizado com a inauguração do hotel resort Star Wars: Galactic Starcruiser, na Disney de Orlando, Flórida, em 2021 (ainda sem data final definida).

O projeto, anunciado há alguns anos, se integrará à área temática de Star Wars no Hollywood Studios. Cada hóspede poderá passar dois dias e duas noites na nave, que simulará experiências imersivas em realidade virtual e outras tecnologias para que as pessoas se sintam, de fato, em uma aventura no espaço.

Nas primeiras horas de imersão, os visitantes entrarão no cruzeiro “Halcyon” e terão a sensação de voar na velocidade da luz ao observar as janelas, que simularão o espaço. Dentro da nave há também outras atrações, como bares e restaurantes no maior estilo Star Wars, que servirão drinques intergaláticos, sala das máquinas, operar os sintemas de navegação do cruzeiro na ponte de comando e até aulas para aprender a utilizar um sabre de luz.

Ao final do segundo dia, os visitantes “pousarão” no Black Spire Outpost, no planeta Batuu, onde se passa a área temática de Star Wars no Hollywood Studios. Por lá, mais imersão no universo Star Wars, como a recém-inaugurada atração Rise of the Resistance, que consiste em uma viagem em carne e osso pelos mais recentes filmes da série.

