Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Muchu Chhish frustrou todas as tentativas de expedições esporádicas para alcançar sua crista elusiva nos últimos décadas. (Foto: Reprodução)

A montanha mais alta do mundo é o Everest, com seus 8.848 m de altitude. Conquistado em 29 de maio de 1953 por Edmund Hillary e Tenzing Norgay, foi um grande marco. De lá para cá, todos os 8.000 já foram conquistados, assim como outras montanhas mais mortais e técnicas. Então, atualmente, qual a qual a montanha mais alta do mundo ainda não escalada?

Bom, provavelmente você nunca ouviu falar dela. O Muchu Chhish é um pedaço de rocha e gelo de 7.453 metros flanqueado por uma geleira de encravado em um vale remoto da cordilheira de Karakoram no norte do Paquistão. Mas você deve conhecer seus vizinhos famosos, na mesma cordilheira: K2, Broad Peak e Gasherbrum I e II, todos parte dos 8.000 mais altos do mundo.

É claro que esse recorde está aí para ser quebrado. Em algum momento, o Mucho Chhish cederá o posto de “montanha mais alta do mundo ainda não escalada”. O segundo pico mais alto do mundo, o K2, foi eliminado um ano depois do Everest desta lista, em 1954. O número três, Kanchenjunga, foi escalado em 1955. Em seguida, o Monte Lhotse, o quarto pico mais alto do mundo, foi superado em 1956. E assim por diante.

Agora é a vez de Muchu Chhish, o poderoso número 61 da lista de montanhas mais altas do mundo. Claro que as classificações de altura de montanha começam a ficar nebulosas em torno deste ponto. Mas a ambição humana natural de alcançar aquela próxima grande primeira ascensão permanece tão clara e atraente como sempre. Poucas coisas exercem tanto fascínio em montanhistas como fazer uma primeira ascensão.

Em montanhas como o Muchu Chhish, elas tem algo de viagem ao espaço. São regiões extremamente remotas, pouco mapeadas, sem informações locais, pouca ou nenhuma logística pré-estabelecida. Rotas, condições técnicas, tudo é um grande desafio.

Escondido no Karakoram Ocidental no Muro de Batura – um cume maciço de picos de 7.000 metros erguendo-se acima de uma das maiores geleiras não polares do mundo – o Muchu Chhish frustrou todas as tentativas de expedições esporádicas para alcançar sua crista elusiva nos últimos décadas. A principal montanha da cadeia, conhecida como Batura V, já foi ela mesma a montanha mais alta do mundo ainda não escalada por um vários anos. Para alguns, o Muchu Chhish é tecnicamente um pico secundário (ou “subpico”). De acordo com a National Geographic, a maioria dos geólogos define uma montanha como um relevo independente superior a 300 metros acima de sua área circundante.

Há uma certa disputa, contudo, sobre o atual posto. Outro pico asiático, o Gangkhar Puensum, de 7.570 metros, seria a montanha mais alta do mundo ainda não escalada, está localizada no Butão, onde o montanhismo foi proibido desde 2003. Isso significa que este cume fora dos limites está respeitosamente retirado da disputa mundial – e que para fins geográficos, Gangkhar Puensum segue tanto inconquistado quanto inconquistável.

