Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Serviço trouxe e-mail gratuito para milhões de usuários e foi sucesso no Brasil. (Foto: Reprodução)

O Hotmail estreou como o primeiro serviço de e-mails completamente gratuito da Internet em 4 de julho de 1996, há exatos 24 anos. Atraindo milhões de pessoas já nos primeiros meses, a ideia se tornou um grande sucesso a ponto de chamar a atenção da Microsoft, que adquiriu o produto em 1997 por US$ 400 milhões.

Hoje rebatizado de Outlook, o Hotmail marcou época no Brasil porque era parte integrante do MSN, mensageiro querido dos brasileiros ao longo dos anos 2000. Pouco tempo depois, porém, o serviço começou a entrar em crise com a concorrência do inovador Gmail. A seguir, relembre sete curiosidades a respeito da trajetória do primeiro serviço de e-mails gratuito da Internet.

1. O início do Hotmail

O Hotmail entrou no ar em 4 de julho de 1996, data que marca a comemoração pela Independência dos Estados Unidos e emprestou ao serviço o simbolismo da liberdade diante dos provedores. Com o Hotmail, era possível ter uma conta de e-mail completamente gratuita, sem precisar pagar extras aos provedores de acesso à Internet que ofereciam o serviço de correio eletrônico.

A proposta de que todos poderiam ter um e-mail – mesmo os usuários que, sem Internet em casa, acessavam a rede em escolas e universidades, por exemplo – foi um enorme sucesso. No fim de 1997, o serviço já somava nove milhões de usuários, número bastante expressivo para o começo da Internet.

2. Origem do nome

Há uma razão bem sugestiva para a adoção do nome Hotmail. Além de conter o termo “mail” (correio) e a palavra “hot” (quente), o nome do serviço conta com as letras HTML, sigla da linguagem de marcação usada em páginas de Internet. A referência era até mais evidente na época de lançamento, uma vez que a grafia do serviço de e-mails era HoTMaiL para enfatizar o vínculo. Com o tempo, a grafia acabou sendo simplificada para o Hotmail, que durou vários anos.

3. Aquisição pela Microsoft

O enorme sucesso do serviço em seus primeiros meses atraiu a atenção da Microsoft que decidiu comprar o Hotmail. Em dezembro de 1997, o primeiro serviço de e-mails gratuitos da Internet foi vendido aos desenvolvedores do Windows por US$ 400 milhões.

Para a época, esse tipo de iniciativa era inédita e o movimento da Microsoft abriu espaço para uma onda de boatos e notícias falsas: o Hotmail seria desativado, ou o Hotmail começaria a ser pago, assim que a Microsoft oficializasse o negócio. Afinal de contas, por que alguém investiria tanto num serviço gratuito?

4. FreeBSD e Solaris

Embora a Microsoft seja reconhecida pelos sistemas operacionais produzidos, o Hotmail passou grande parte da sua história rodando em servidores com FreeBSD e Solaris. Apesar de a Gigante de Redmond ter a intenção de migrar tudo para plataformas Windows Server desde o início, o processo completo se mostrou bastante tumultuado e levaria anos para ser concluído.

5. Sucesso e integração com MSN

No final de 1997, o Hotmail já tinha nove milhões de usuários. Em fevereiro de 1999, o total chegava a 30 milhões e esse número só subiu pelos anos seguintes. Um elemento fundamental desse grande sucesso foi a integração com o MSN, o serviço de mensagens instantâneas da Microsoft. Para usar o mensageiro, era necessária uma conta de e-mails do Hotmail, algo que acabou alavancando a popularidade do serviço no mundo todo, já que o MSN se tornou o principal serviço de mensagens em diversos países, como o Brasil.

As coisas começaram a mudar quando, em 2004, o Google decidiu lançar seu serviço de e-mails: o Gmail, que trouxe impactos profundos no mercado. A plataforma era inovadora, mais rápida e tinha recursos mais avançados, como a oferta de 1 GB de espaço, enquanto o Hotmail oferecia apenas alguns megabytes. A Microsoft reagiu apenas em 2007, com a remodelagem da sua plataforma para o Windows Live Hotmail.

6. Perdas de domínio

Além da maior competição de serviços rivais, a Microsoft também enfrentou problemas relacionados a brechas de segurança no Hotmail e até mesmo dificuldades que seriam completamente contornáveis. Em 2003, por exemplo, a empresa se esqueceu de renovar o direito de uso sobre o domínio “hotmail.co.uk”, permitindo que qualquer um comprasse o endereço e o usasse como bem entendesse.

7. Em 2012, o Hotmail vira Outlook

A partir de 2007, a Microsoft passou a oferecer o Hotmail gratuito para usuários comuns e o serviço de e-mails Outlook para clientes corporativos. A situação se prolongou até 2011, quando a empresa anunciou que, a partir de 2012, todos os seus usuários seriam abrigados sob uma única plataforma de e-mails: o Outlook.

O processo de migração foi encerrado apenas em 2013 e a Microsoft deu a possibilidade de que usuários @hotmail.com mantivessem esse endereço, se desejassem. Quem quisesse, poderia trocar o endereço para @outlook.com. Em 1997, quando adquiriu o Hotmail, a plataforma somava nove milhões de usuários. Em 2013, o total já havia subido para 400 milhões.

