Tecnologia A LG lança um projetor 4K que promete substituir a smart TV no Brasil

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Projetor 4K permite projeção de até 140 polegadas e roda sistema webOS. (Foto: Divulgação/LG)

A LG anunciou a chegada de seu novo projetor ao Brasil, o CineBeam Smart TV UHD 4K. O modelo, que promete substituir smart TVs e transformar sua sala em cinema, traz sistema operacional próprio com o webOS 4.5 e pode reproduzir imagens em até 140 polegadas com resolução 4K. Dessa forma, o usuário pode acessar os principais aplicativos de streaming diretamente no produto, que também permite controlar dispositivos de casa conectada por meio da plataforma ThinQ AI da LG. O aparelho já está disponível para comprar no Brasil por preços que começam em R$ 8.549.

A LG promete uma série de tecnologias para garantir imagem de qualidade nas projeções. Uma delas é o LED Wheel-less, que deve gerar cores mais reais sem perder a qualidade com distorções, algo comum em projetores. Outra característica interessante é a presença de HDR10 para realçar os tons e aumentar o brilho. Já o TruMotion é um sistema que aprimora a fluidez das imagens, sobretudo em conteúdo com movimentos mais rápidos, algo interessante para quem gosta de jogar na tela grande.

Segundo a fabricante, a lâmpada do projetor tem 1.500 lumens de intensidade de brilho e oferece durabilidade estimada para 30 mil horas de uso sem perda de luminosidade e qualidade de cor. Esse intervalo representa aproximadamente 10 anos de uso com uma única lâmpada, como aponta a marca. A LG garante ainda que o componente não precisa de tempo para esquentar ao ligar o projetor, não gasta tanta energia e também não emite muito calor.

O projetor chama atenção por dispensar a necessidade de um media center conectado para exibir conteúdos. No sistema webOS, por exemplo, o usuário pode assistir a filmes e séries diretamente via serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, entre outros. Há ainda um conversor de sinal digital que permite sintonizar canais de TV aberta, além de suporte ao ThinQ AI, integrando outros dispositivos conectados da casa. Assim, o usuário pode controlar tudo pelo app para celulares Android e iPhone (iOS).

Outra forma de interação com o projetor é por meio do Smart Magic Remote, controle remoto que acompanha o produto e detecta movimentos, operando de forma semelhante a um mouse de computador. Em relação ao som, o aparelho oferece um total de 6 Watts RMS em duas saídas de 3 Watts cada.

O CineBeam também pode conectar a outras caixas de som via Bluetooth para melhorar a reprodução de áudio. O acessório vem ainda com Wi-Fi, duas portas HDMI, duas USB, USB-C, porta RJ-45 para conexão via cabo Ethernet, HID e entrada RF.

