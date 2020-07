Tecnologia A Apple deve usar lentes “de luxo” nas câmeras do iPhone 12

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Novos componentes chegam ainda em julho; smartphone deve ser anunciado em setembro. (Foto: Divulgação)

Para melhorar ainda mais a qualidade das imagens, a Apple adicionará matrizes de lentes “sofisticadas” ao novo iPhone 12, de acordo com o analista de mercado Ming-Chi Kuo, especializado em telefonia móvel.

Em uma nota de pesquisa obtida pelo site MacRumors, Kuo informa que a nova fornecedora de lentes premium para as câmeras da Apple será a Largan, empresa sediada em Taiwan. Os novos componentes chegariam ainda este mês, embora a Apple tenha recebido as peças um pouco mais cedo em outros anos.

No segundo semestre deste ano, contudo, a produção foi adiada de quatro a seis semanas; logo, o pico de embarque das lentes seria entre setembro e novembro, em comparação com os anos anteriores, que tiveram pico entre agosto e outubro.

O analista não menciona o motivo do atraso em sua nota, mas é possível que a grave crise de saúde mundial tenha uma parcela de culpa. A Apple ainda deve anunciar os iPhones em setembro, mas alguns rumores indicam que determinados modelos poderão ser lançados depois, em outubro ou novembro.

As informações mais recentes de Kuo também não especificam que tipo de lente “high-end” será usada no iPhone 12. Entretanto, em uma nota anterior, ele afirmou que o modelo de 6,7 polegadas apresentará diversas melhorias na câmera traseira, incluindo sensores maiores para captar mais luz e melhorar a qualidade das imagens.

Espera-se que a empresa lance iPhones topo de linha com 6,1 e 6,7 polegadas com câmeras de lente tripla, e versões inferiores de 5,4 e 6,1 polegadas com lente dupla nas câmeras. Segundo Kuo, a expectativa é de que os iPhones de 5,4 e 6,1 polegadas entrem em produção em massa em setembro, enquanto a versão de 6,7 polegadas seria produzida em massa apenas em outubro, por conta do seu design robusto.

Fone de ouvido e carregador

Rumores sobre o iPhone 12 sem carregador ou EarPods inclusos na caixa tomou a internet. O banco Barclays afirmou ao site MacRumors que o novo iPhone 12 poderia não conter os acessórios na caixa – mantendo somente o cabo Lightning.

O motivo disso, por sua vez, seria uma suposta redução de custo de produção desses aparelhos e no fato de “todos” já possuírem um carregador e um par de fones de ouvido. Ademais, cortar esses aparelhos da caixa ajudaria a “preservar o meio ambiente”, já que não seriam transformados em lixo eletrônico no futuro.

Ainda assim, retirar o carregador da caixa é algo inédito no mercado e agitou as redes sociais. Como costume, a Apple não deve comentar nenhum desses rumores e devemos aguardar até o anúncio desses aparelhos – que deve acontecer em setembro deste ano.

