Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

O dispositivo trará recursos premium como um conjunto de quatro câmeras na traseira. (Foto: Reprodução)

Ao que tudo indica, a linha Moto G deve ganhar mais um integrante em breve. No entanto, segundo o leaker Evan Blass, o novo smartphone da Motorola deverá trazer conectividade 5G. Até então, a tecnologia só está disponível na linha Motorola Edge.

Além da intenção de lançar um ‘Moto G 5G’ (nome não oficial), Evan também divulgou uma imagem do suposto smartphone. Se confirmado, o dispositivo trará recursos premium como um conjunto de quatro câmeras na traseira. Todas em um módulo quadrado, no canto superior esquerdo, lembrando a linha iPhone 11 da Apple.

Outro ponto importante da imagem divulgada por Evan está na frontal do celular. Ele deve manter o visual retangular e sem nenhum entalhe. Mas, no lugar de apenas um furo para a câmera frontal, podem ser vistos dois. Não fica claro, porém, se são duas câmeras utilizáveis ou se um dos sensores é de profundidade.

As especificações do aparelho não são citadas, neste momento. No entanto, é possível notar, com certa dificuldade, a configuração das câmeras inscrita na traseira. Potencialmente, ele poderá trazer um sensor principal de 48 MP.

Um Moto G com 5G?

Também considerando que o suposto novo Moto G será compatível com 5G, é provável que ele traga um chipset Snapdragon 765, da Qualcomm. O mesmo também pode ser encontrado no Motorola Edge. Dependendo do foco do smartphone, a marca ainda pode optar pelo Snapdragon 765G.

Entre outros, as imagens mostram que o celular deverá trazer um flash LED mais esticado, ao lado do módulo com as câmeras. Também é possível notar que o leitor de impressões digitais do dispositivo está posicionado na lateral direita, e não sob a tela ou na traseira.

O mais recente modelo da linha Moto G lançado no Brasil é o Moto G8 Power Lite, lançado no mês de abril por 1.399 reais. No início deste mês, a fabricante também lançou nos Estados Unidos o Moto G Fast no valor de 200 dólares. Resta esperar para ver como será o dispositivo com 5G e seis câmeras em uma faixa de preço competitiva.

Motorola One Fusion

Quase um mês depois do lançamento do One Fusion+ com câmera pop-up, a Motorola anunciou sua versão “básica” nesta quinta-feira (2). Como era de se esperar, o smartphone perde algumas características do irmão maior, como módulo fotográfico retrátil e hardware mais potente, mas promete durar mais tempo longe da tomada.

O Motorola One Fusion é equipado com o mesmo painel IPS LCD de 6,5 polegadas da versão Plus, mas sua resolução é apenas HD+ (1600 x 720 pixels). Apesar de menor qualidade, o painel do celular tende a consumir menos energia, fazendo com que seus 5.000 mAh de bateria dure bastante — segundo a Motorola, 48 horas com uma única carga.

Por dentro, o celular é equipado com o chip Snapdragon 710 da Qualcomm, que traz um processador de oito núcleos rodando a até 2,2 GHz. Ele trabalha com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e sistema operacional Android 10 com a interface Motorola Experience. A adoção da linha 700 no lugar da 600 — usado em basicamente toda linha Moto G8 — deve resultar em um ligeiro aumento na performance, com desempenho semelhante ao A51, da Samsung — este que tem um chip Exynos 9611 de até 2,3 GHz.

No departamento fotográfico, o One Fusion é equipado com um conjunto quádruplo na traseira. Ele é liderado por uma câmera principal de 48 MP, seguido por uma ultra grande-angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e outra para noções de profundidade de 2 MP. Na frente, o módulo retrátil dá lugar a uma câmera frontal centralizada no notch de apenas 8 MP.

Outras novidades do smartphone incluem um leitor de digitais na traseira e uma porta USB-C, que garante suporte a carregamento rápido (sem velocidade especificada).

