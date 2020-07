Tecnologia O Instagram testa recursos para aumentar a exposição do Stories no aplicativo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Instagram diz que os testes estão em vigor há mais de um mês. (Foto: Reprodução)

O Instagram testa nova configuração para aumentar a exposição da ferramenta Stories na rede social. A plataforma avalia adicionar mais uma barra do serviço no topo da página inicial, assim como um botão “Veja Todos os Stories” que direciona o usuário a uma tela inteiramente voltada à apresentação dos clipes disponíveis.

A informação foi exposta por Julian Gamboa, diretor de mídias sociais da Adweek. O Instagram confirmou ao site TechCrunch que o novo recurso é testado com um pequeno número de usuários. Embora tenha se recusado a fornecer mais detalhes, a plataforma disse que os experimentos estão em vigor há mais de um mês.

A iniciativa indica intenções do Facebook em tornar o Stories uma ferramenta cada vez mais central no Instagram. Mais da metade dos usuários do aplicativo, algo em torno de 500 milhões de contas, utilizam a plataforma de vídeos curtos diariamente. A popularidade do produto também tem atraído a atenção de anunciantes.

No balanço corporativo do terceiro trimestre de 2019, o Facebook destacou a evolução de números de anúncios no Stories – do total de 7 milhões de anunciantes globais do Facebook na época, ao menos três milhões já contratavam serviços no produto. No semestre seguinte, a procura pelo formato aumentou ainda mais e o Stories superou a marca de 4 milhões de anunciantes.

O Facebook ainda criou ferramentas, no ano passado, para ajudar empresas clientes a montarem Stories mais atrativos, lembra o TechCrunch. Além disso, a companhia de Mark Zuckerberg facilitou a compra de anúncios no serviço ao permitir que anunciantes contratem campanhas no Facebook, Messenger e Instagram de forma integrada. Por outro lado, a big tech revelou anteriormente que a monetização de publicidades no Stories é inferior se comparada com anúncios no feed do Instagram.

Reels

O Reels funciona como um TikTok só que dentro do Instagram. Esteve em testes no Brasil e chega agora a França e à Alemanha, antes de se estabelecer em todo o mundo.

A premissa é de todo idêntica à aplicação chinesa: vídeos criativos e de curta duração, como desafios, sequências ou partidas, e onde é possível o recurso a efeitos ou músicas. O resultado pode depois ser partilhado nas stories, no feed ou ainda com os amigos através de mensagem direta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia