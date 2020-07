Tecnologia O visual do Galaxy Note 20 Ultra aparece no site oficial da Samsung

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







As imagens publicadas no site da Samsung exibem a versão do Galaxy Note 20 Ultra na cor bronze. (Foto: Reprodução/Twitter)

A divisão russa da Samsung publicou em seu site imagens que seriam do Galaxy Note 20 Ultra, próximo celular top de linha da fabricante sul-coreana. A página que revelou o suposto visual do smartphone já foi retirada do ar, mas o usuário do Twitter Ishan Agarwal conseguiu salvar as renderizações.

As imagens publicadas no site da Samsung exibem a versão do Galaxy Note 20 Ultra na cor bronze. O vazamento revelou o visual de parte da traseira do celular, incluindo o sistema de câmeras, e também da S-Pen que estará disponível com o dispositivo.

O visual exibido nas renderizações publicadas pela Samsung apontam que o design vazado anteriormente pode estar correto. O dispositivo é mostrado com um retângulo para guardar as câmeras, com três sensores grandes e uma abertura que supostamente guarda o foco laser.

Supostas especificações do Note 20 Ultra

A Samsung não comentou oficialmente sobre o assunto e só deve dar notícias sobre o Galaxy Note 20 Ultra em agosto. Recentemente, porém, um grande vazamento revelou as supostas especificações do celular.

De acordo com os rumores, o celular mais potente da Samsung para a segunda metade do ano contará com tela de 6,9 polegadas de 120 Hz e resolução QHD+. O processador deve ser o Snapdragon 865, feito pela Qualcomm, acompanhado de 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

As especificações também devem incluir uma bateria de 4.500 mAh com recarga rápida de 45W. Na parte de câmera, os usuários podem esperar um conjunto com solução principal de 108 MP, além de sensores de 12 MP ultrawide e 13 MP telephoto, com zoom de 4x. O sensor de selfies seria de 40 MP.

Além da família de celulares Galaxy Note 20, a Samsung deve lançar na segunda metade de 2020 um novo Galaxy Fold, que também pode ser apresentado em agosto.

Galaxy Z Flip

O Galaxy Z Flip deve ganhar uma variante com conexão 5G e o seu lançamento deve acontecer em conjunto com os novos integrantes da família Galaxy Note 20. Conforme se aproxima o lançamento, o dobrável vem ganhando mais força nos canais de rumores e vazamentos.

Recentemente, ele foi visto no site oficial da Samsung, sendo que a certificação Bluetooth não trouxe grandes novidades. Contudo, a TENAA – órgão chinês semelhante a nossa Anatel – acabou liberando a ficha de homologação do Galaxy Z Flip 5G “antes da hora”.

De acordo com a documentação da TENAA, a tela dobrável do Galaxy Z Flip 5G é uma AMOLED de 6,7 polegadas com 2636 x 1080 pixels de resolução. Além disso, o dispositivo sai da caixa com processador Snapdragon 865 com frequência de 3.09 GHz, algo que representa uma boa evolução em relação ao Snapdragon 855 utilizado na variante 4G.

A Samsung também deve melhorar as câmeras do dispositivo ao adotar um sensor de 12 MP na frontal. Já a bateria continua sendo dupla com 2.500 mAh na parte principal e mais 704 mAh na outra, totalizando 3.204 mAh. O carregamento rápido será de 15W.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia