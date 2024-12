Porto Alegre HPS de Porto Alegre reforça o alerta sobre riscos de queimadura durante as festas de fim de ano

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

Incidentes podem ser causados pelo manuseio de fogos de artifício, combustíveis e outros itens. (Foto: Arquivo/Ministério da Saúde)

Em uma época que concentra as duas principais comemorações do ano (Natal e Réveillon), o aumento dos riscos de queimadura durante as comemorações motivou o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre a reforçar os alertas preventivos. As recomendações não se resumem a cuidados no manuseio de fogos de artifício: o perigo também pode estar no preparo do churrasco, por exemplo.

Um levantamento realizado pela instituição, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabiliza 41 atendimentos a vítimas desse tipo de ocorrência no período de 24 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024. Foram quatro incidentes com chamas, dois por explosivos e nove com líquidos inflamáveis.

“Observamos que grande parte dos casos se dá em ambientes domésticos, muitas vezes em consequência do consumo de bebidas alcoólicas ou ao manuseio combustíveis próximo ao fogo”, destaca o enfermeiro Tiago Fontana, coordenador da unidade de terapia intensiva (UTI) do HPS especializada em queimados.

Em relação a fogos de artifício, observou-se redução de 12 para quatro casos entre 2023 e este ano (dado parcial, até 19 de dezembro. “As pessoas estão mais cautelosas na utilização desses artefatos, mas sempre é bom reforçar as orientações”, avalia Fontana.

Em casos de acidentes em Porto Alegre, a vítima deve ser levada imediatamente ao HPS (Largo Teodoro Herzl s/nº, no encontro das avenidas Osvaldo Aranha Venâncio Aires, no bairro Bom Fim) ou ao Hospital Cristo Redentor (rua Domingos Rubbo nº 20, bairro Cristo Redentor, na Zona Norte).

Vale lembrar que, ainda em relação aos artefatos pirotécnicos, em dezembro de 2021 a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que proíbe na capital gaúcha a queima de fogos de artifício ruidosos. A regra define punições e multas a quem descumprir a medida.

Orientações gerais

– Não manipule álcool próximo a objetos inflamáveis.

– Não utilize álcool líquido diretamente sobre o fogo.

– Investigue com frequência vazamentos de gás.

– Mantenha crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos e sempre direcione o cabo das panelas para a área do fogão.

– Mantenha objetos aquecidos e produtos de limpeza longe do alcance de crianças.

– Mantenha cabos e alças de panela de cozinha em bom estado.

– Não manipule álcool, querosene, gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do fogo. Esses produtos devem ser guardados longe do alcance das crianças.

Fogos de artifício

– Armazenar os artefatos em local frio e seco, longe do alcance de crianças.

– Designar o manuseio dos fogos a adultos, jamais a crianças ou adolescentes.

– Jamais manusear itens desse tipo durante ou após consumo de bebida alcoólica.

– Não segurar esse tipo de material diretamente com as mãos ou transportar nos bolsos.

– Nunca tentar acender novamente artefatos que falharam.

– Não acender fogos em recipientes de metal ou vidro.

– Disparar os fogos somente ao ar-livre e um de cada vez, em direção contrária a pessoas próximas, certificando-se de que não há substâncias inflamáveis ou redes elétricas nas proximidades;

– Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar nos foguetes já usados ou aqueles que falharem, de modo a reduzir o risco de novas explosões.

– Em caso de show pirotécnico, contratar profissional especializado.

(Marcello Campos)

